Córdoba registró un 31,1% de pobreza y quedó por debajo del promedio nacional

La pobreza alcanzó al 31,1% de la población del Gran Córdoba durante el primer semestre de 2026, según el informe difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato implica que unas 503 mil personas del principal aglomerado urbano de la provincia no tuvieron ingresos familiares suficientes para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), mientras que la indigencia llegó al 7% y alcanzó a unas 113 mil personas.

El relevamiento corresponde a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que mide la situación de pobreza e indigencia en 31 aglomerados urbanos del país. A nivel nacional, el organismo registró una pobreza del 32,3% y una indigencia del 7,5% durante los primeros seis meses del año.

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En el Gran Córdoba, la pobreza alcanzó al 31,1% de las personas, una proporción apenas inferior al promedio de los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC. En términos de hogares, el indicador llegó al 21,3%, equivalente a unos 125 mil hogares cordobeses. El dato permite dimensionar que prácticamente uno de cada tres habitantes del Gran Córdoba se encontraba bajo la línea de pobreza durante el período analizado.

La situación fue más crítica entre quienes no lograron cubrir siquiera la Canasta Básica Alimentaria (CBA). La indigencia alcanzó al 7% de la población del aglomerado, unas 113 mil personas, y al 4,8% de los hogares.

El informe del INDEC también relevó a Río Cuarto, el otro aglomerado urbano de la provincia incluido en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El indicador de pobreza alcanzó al 23,6% de las personas, unas 44 mil en total. El porcentaje quedó 7,5 puntos por debajo del registrado en el Gran Córdoba.

El contexto nacional

El dato cordobés se conoció junto con el aumento de la pobreza a nivel nacional. Durante el primer semestre de 2026, el indicador pasó del 28,2% al 32,3%, un incremento de 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025. La indigencia también aumentó: pasó del 6,3% al 7,5% de las personas. Dentro de los 31 aglomerados urbanos relevados, esto representa aproximadamente 2,25 millones de personas cuyos ingresos no alcanzaron para cubrir la canasta básica alimentaria.

La evolución interanual fue diferente: en el primer semestre de 2025 la pobreza había sido del 31,6%. Por lo tanto, el registro actual representa un aumento de 0,7 puntos porcentuales respecto de un año atrás. Uno de los factores centrales detrás del aumento fue la diferencia entre la evolución de los ingresos y el costo de las canastas utilizadas para medir la pobreza.

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Durante el semestre, el ingreso per cápita familiar promedio aumentó 11,5%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria avanzó 21,4% y la Canasta Básica Total, que establece la línea de pobreza, subió 19,6%. De esta manera, los ingresos de los hogares avanzaron por debajo del costo de los bienes y servicios necesarios para superar la línea de pobreza.

La medición también mostró una incidencia particularmente elevada entre los menores de edad. En el conjunto de los 31 aglomerados, el 44,5% de los chicos de hasta 14 años se encontraba en hogares pobres. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, el porcentaje fue del 36,9%, mientras que entre los adultos de 30 a 64 años alcanzó el 28,8%.