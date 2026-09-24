"Excepto judíos, ustedes no son bienvenidos": apartaron a una jugadora cordobesa de la Selección de Pádel por un mensaje antisemita

La jugadora cordobesa de pádel Florencia Guerra Sodero quedó en el centro de una polémica luego de publicar en sus redes sociales un mensaje dirigido contra la comunidad judía. La Asociación de Pádel Argentino (APA) resolvió apartarla preventivamente de la delegación nacional que participará del Panamericano de Pádel de Libres Amateur 2026 y abrió un procedimiento disciplinario.

Guerra Sodero, que compite habitualmente en torneos amateurs de Córdoba y está vinculada a las zonas de Pilar y El Totoral, había conseguido por segundo año consecutivo la clasificación deportiva para representar al país. El torneo está previsto entre el 21 y el 24 de octubre en Asunción, Paraguay.

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La polémica comenzó cuando la deportista anunció en Instagram que tenía el honor de representar a Argentina en un Panamericano y escribió: “Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo”. En la misma publicación invitó a sus seguidores a participar de una encuesta y mencionó a distintos grupos políticos, sociales y deportivos. Sin embargo, cerró el mensaje con una exclusión explícita: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”.

Tras la repercusión, la jugadora eliminó la publicación y posteriormente dio de baja sus cuentas en redes sociales. El contenido continuó circulando a través de capturas de pantalla.

Después de que se difundiera el posteo, también aparecieron publicaciones anteriores atribuidas a Guerra Sodero en la red social X. En julio de 2025, había escrito: “¿Quién será el judío que se queda con los peajes de todas las rutas, no?”. En otra publicación vinculada con la despedida del papa Francisco, expresó: “Y que lo lloren los judíos”.

También se difundió una respuesta dirigida a una publicación de la DAIA en la que la jugadora escribió: “Qué cansada me tienen estos hijos de puta”. Las publicaciones generaron nuevas críticas en redes sociales y profundizaron la polémica alrededor de la deportista.

La decisión de APA

Ante la difusión de los mensajes, la Asociación de Pádel Argentino emitió un comunicado en el que expresó su “repudio en forma categórica” a las expresiones antisemitas atribuidas a Guerra Sodero. La entidad sostuvo que el antisemitismo y cualquier forma de discriminación por motivos religiosos, étnicos o de origen son incompatibles con los valores deportivos y con las normas de la actividad. También recordó que el Código de Conducta de la Federación Internacional de Pádel establece obligaciones de respeto hacia las personas, sin distinción de religión u origen étnico.

APA puso además el foco en la responsabilidad que implica representar al país en una competencia internacional. “Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”, sostuvo la asociación.

A partir de esa decisión, Guerra Sodero quedó apartada preventivamente de la delegación que viajará al Panamericano. La asociación también informó la apertura de un procedimiento disciplinario en el que la jugadora podrá ejercer su derecho de defensa.

La defensa de su familia

En medio de la repercusión, un tío de Guerra Sodero salió públicamente a defenderla en redes sociales. En respuesta a una publicación de Ángel de Brito, afirmó: “Ángel, mi sobrina ya dará las explicaciones del caso, se siente muy apenada y fue sin mala intención para una encuesta”.

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El hombre también respondió a otros usuarios y cuestionó la dimensión que tomó la polémica. “Bajen la espuma, que no es para tanto”, escribió, y planteó una comparación con expresiones despectivas dirigidas hacia otras nacionalidades.

Hasta el momento, la APA mantiene la decisión de apartar preventivamente a la deportista mientras avanza el procedimiento disciplinario. La resolución definitiva quedará sujeta a ese proceso y a las normas disciplinarias aplicables.