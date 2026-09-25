El Senado aprobó el recorte de Zona Fría: cómo votaron los senadores de Córdoba y quiénes perderán el subsidio al gas

El Senado de la Nación convirtió en ley la modificación del régimen de Zonas Frías, una decisión que cambiará el esquema de subsidios al gas para millones de hogares del país y tendrá impacto directo en Córdoba. Con la aprobación definitiva, trece departamentos de la provincia dejarán de estar alcanzados por el beneficio general incorporado en la ampliación de 2021 y el acceso a los descuentos pasará a depender de condiciones socioeconómicas.

La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional obtuvo 38 votos afirmativos en la Cámara alta y modifica el sistema vigente, que hasta ahora otorgaba bonificaciones por ubicación geográfica a las zonas incorporadas hace cinco años.

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Qué cambia para los usuarios

La nueva ley elimina el beneficio automático para quienes estaban incluidos únicamente por pertenecer a una zona incorporada en 2021.

A partir de la reglamentación, el acceso al subsidio quedará sujeto a criterios de segmentación. Entre ellos, podrán acceder quienes acrediten ingresos familiares inferiores a tres canastas básicas totales, un umbral que actualmente ronda los 4.816.000 pesos mensuales.

Además, la norma establece que la bonificación alcanzará únicamente al costo del gas y ya no incluirá los componentes de transporte y distribución de la factura. También fija límites sobre el volumen considerado como "consumo indispensable", que será el único alcanzado por el beneficio.

Los 13 departamentos de Córdoba alcanzados por el cambio

Los departamentos cordobeses que dejarán de integrar el régimen ampliado son:

- Capital

- Calamuchita

- General Roca

- General San Martín

- Juárez Celman

- Marcos Juárez

- Presidente Roque Sáenz Peña

- Río Cuarto

- Río Segundo

- San Javier

- Santa María

- Tercero Arriba

- Unión

En el resto del país, el nuevo esquema mantendrá el régimen diferencial para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna, aunque también con modificaciones en la forma de calcular el descuento.

Según las estimaciones oficiales difundidas durante el debate parlamentario, el cambio alcanzará a 4,1 millones de usuarios, mientras que alrededor de 1,16 millones dejarán de recibir el beneficio de manera automática.

La votación de los senadores cordobeses

La discusión también dejó diferencias entre los representantes de Córdoba en el Senado.

Los senadores Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero votaron a favor del proyecto impulsado por el oficialismo nacional, mientras que Alejandra Vigo no participó de la sesión, pese a que previamente había manifestado su rechazo a la iniciativa, en línea con la postura expresada por el gobernador Martín Llaryora.

Tras la aprobación, uno de los momentos que más repercusión generó en redes sociales fue un video publicado por la senadora Carmen Álvarez Rivero, en el que celebra la sanción definitiva de la ley.