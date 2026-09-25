RDC: Pedro Sánchez defendió su gestión en Ceuta ante la ONU mientras crece la tensión

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llevó la crisis migratoria de Ceuta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y defendió la respuesta adoptada por España frente a la llegada masiva registrada a fines de julio. Según cifras oficiales, unas 72.000 personas ingresaron de manera irregular desde Marruecos durante aquella crisis, aunque la mayoría regresó posteriormente.

“España no elige el camino más fácil. Elige siempre el camino más justo”, sostuvo Sánchez ante la ONU. El mandatario atribuyó la situación a “la desigualdad, la desesperación y la desinformación” y advirtió contra la posibilidad de “ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad”.

Sánchez defendió la respuesta española

“España no va a hacerlo”, afirmó Sánchez respecto de una respuesta basada en vulnerar derechos, y sostuvo que Ceuta está demostrando que una crisis puede afrontarse “manteniendo la legalidad y respetando los derechos humanos”. En su intervención no mencionó directamente a Marruecos, aunque posteriormente reconoció que los mecanismos de control fronterizo “no fueron suficientes” y anunció mayores inversiones para reforzar Ceuta y Melilla.

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“Una parte importante ya regresó”, explicó Pablo Molina, corresponsal en España, al analizar la situación en +Perfil. El escenario continúa siendo complejo: Reuters informó el 18 de septiembre que España estimaba en alrededor de 12.000 las personas que todavía permanecían en Ceuta, incluidos menores, después de la llegada masiva de julio.

Los operativos de acogida y retorno

“Se están haciendo las cosas bien en cuanto a la reubicación, en cuanto también a triaje y las entrevistas que estamos teniendo con los migrantes”, afirmó Sánchez en Nueva York. El Gobierno busca determinar quiénes reúnen condiciones para recibir protección internacional y quiénes deben atravesar procedimientos de retorno, mientras amplía los espacios temporales de acogida.

“La situación en las playas también se está intentando ordenar”, explicó Molina. Uno de los principales operativos permitió trasladar a alrededor de 1.700 personas desde la playa Benítez hacia instalaciones habilitadas, aunque miles quedaron inicialmente sin plaza y volvieron a asentamientos improvisados.

Los controles por tuberculosis

“Hay controles sobre los sanitarios que estuvieron en contacto”, señaló Molina al referirse a un caso de tuberculosis. La información sanitaria disponible posteriormente mostró un escenario más amplio: INGESA informó el 18 de septiembre que desde el inicio de la crisis se habían detectado ocho casos de tuberculosis, de los cuales tres permanecían activos, aunque aclaró que no existía un brote.

“Se está haciendo un seguimiento”, agregó el corresponsal. El 24 de septiembre se conoció además que más de veinte profesionales sanitarios estaban bajo control después de haber atendido a un paciente con tuberculosis avanzada, como parte del protocolo habitual de vigilancia de contactos.

La polémica por el supuesto reparto de gas pimienta

“No hay pruebas de que la ONG haya repartido gas pimienta”, fue otro de los puntos abordados durante el programa. La organización No Name Kitchen confirmó que algunas de las personas que aparecen en los videos difundidos en redes pertenecían a la entidad, pero negó haber comprado o distribuido esos aerosoles; la Policía Nacional dijo además que no tenía información oficial que acreditara esa acusación.

“Por esas cosas de la IA, de la vida, de las redes y de WhatsApp, apareció como implicada en una ONG porque alguien puso mal la cara y la leyó mal”, explicó Molina sobre el caso de Flavia Broffoni. Una herramienta de inteligencia artificial identificó erróneamente a la politóloga y escritora argentina como la mujer de uno de esos videos cuando, en realidad, Broffoni se encontraba en Epuyén, Chubut, y comenzó a recibir amenazas tras la difusión de la falsa identificación.

“Pueden usar una foto de cualquiera y de pronto convertirla en una imagen con inteligencia artificial”, advirtió Jorge Elías durante el intercambio. El episodio se produjo en una crisis ya atravesada por numerosos contenidos engañosos y acusaciones sin verificar, mientras Ceuta continúa intentando ordenar la acogida, los retornos y la atención de quienes permanecen en el enclave.