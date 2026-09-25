Teodoro Tenembaum en RDEsc: “La ciudad no es una escenografía, es una fuerza que modela a los personajes”

El arquitecto y escritor Teodoro Tenembaum habló sobre la relación entre la literatura y los espacios urbanos que recorren los cuentos de su nuevo libro. En diálogo con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores, explicó que la ciudad no aparece solamente como escenario, sino como una presencia capaz de modificar a los personajes, condicionar sus experiencias y abrir nuevas formas de mirar la realidad.

“Una de las cosas que a mí me movilizan a escribir, y en especial en este libro, es que siento que vivimos en un mundo de blancos y negros, de verdades absolutas”, sostuvo Tenembaum en +Perfil. Para el escritor, esa forma de interpretar la realidad reduce las posibilidades de diálogo: “Si yo tengo la verdad absoluta, niego al otro”.

La ciudad como parte activa de los cuentos

“La ciudad no es una escenografía, no es el telón de fondo de los cuentos, y es lo que los une”, explicó Tenembaum. Los espacios urbanos forman parte de los conflictos de los personajes y de las maneras en que intentan encontrar una salida frente a la rutina y aquello que los oprime.

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“La forma en la que buscan y encuentran salir de ese encierro y de esa opresión es buscando otra lógica”, señaló. Esa alternativa aparece muchas veces a través de lo fantástico, que “surge como desde algún pliegue de la realidad, algo que los transforma”.

Buenos Aires y sus múltiples ciudades

“Buenos Aires sí como que refleja, cada barrio refleja diferentes períodos y hasta lugares del mundo”, sostuvo el autor cuando Quiroga planteó la convivencia de realidades muy distintas dentro de un mismo territorio. Para Tenembaum, recorrer la ciudad también implica atravesar diferentes momentos históricos y modelos culturales.

En algunos barrios, explicó, es posible sentirse “en Europa del siglo XIX”, mientras que otros remiten a distintas etapas del mundo occidental o de América Latina. Esa diversidad lo llevó a una definición que también atraviesa su escritura: “La ciudad se construye a partir de fragmentos”.

Una literatura contra las certezas absolutas

“Vivimos en un mundo de blancos y negros, de verdades absolutas”, insistió Tenembaum al explicar uno de los impulsos centrales de su obra. Sus personajes aparecen muchas veces enfrentados a discursos cerrados, rutinas y formas de interpretar el mundo que dejan poco espacio para aquello que no encaja.

Frente a esa lógica, “buscar otra lógica” se convierte en una posibilidad narrativa. Lo fantástico no necesariamente implica abandonar la realidad, sino descubrir dentro de ella “algún pliegue” que permita modificar la percepción y encontrar una salida diferente.

Las palabras como forma de transformación

“Trato de encontrar el sentido a partir de las palabras”, explicó Tenembaum sobre otro de los elementos que atraviesan sus cuentos. El lenguaje aparece ligado tanto a la posibilidad de comunicarse como a las dificultades para expresar aquello que una persona intenta transmitir y los demás reciben de otra manera.

“Las palabras y el lenguaje es como la herramienta para poder salir de esa manera”, sostuvo. En sus relatos, esa búsqueda se cruza con la propia construcción fragmentaria de la ciudad: personajes, barrios, épocas y discursos que intentan conectarse sin convertirse necesariamente en una única verdad.