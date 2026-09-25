Los tres motivos que dan a pensar que Argentina entró en un estancamiento

En cuanto a los temas económicos argentinos, hay un primer dato importante, el riesgo país es muy alto. Viene en aumento y ya se ubica en los 600 puntos básico. Y el segundo es que la economía en el mes de julio, en su conjunto, el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, que publica periódicamente el INDEC cayó 2.9%.

Por supuesto que dentro de este 2.9% de la caída habrá sectores que habrán subido y sectores que habrán bajado. Pero en su conjunto la economía ha caído 2.9%.

Yo no voy a entrar en la obviedad ahora de si vieron que Caputo dijo que venían 18 meses y que estamos creciendo no sé cuánto, me parece que ya es un debate inútil.

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La economía argentina se está estancando, con independencia de que hay algunos sectores que están creciendo, pero en su conjunto la economía argentina ya luce estancada. Si es que no lo está ya, al borde de una recesión. Veremos cómo se comporta esto en los próximos meses, pero da la impresión de que hay un estancamiento.

Frente a este dato, lo que más me sorprendió ha sido la explicación que ofreció sobre el tema el ministro de Economía Luis Caputo. Ayer en Nueva York, en una de las charlas que el presidente Milei ofreció, dijo que estamos creciendo no sé qué cosa. No importa, lo que importa son los datos. 2,9% abajo la economía en julio, borrando lo que venía ocurriendo en los meses anteriores. Y a mi juicio estamos estancados. La explicación que ofreció el ministro Caputo para justificar esta caída fue: la lluvia, las nevadas y la Copa del Mundo. Puede pasar que la economía esté complicada, que los índices suban y bajen, que tuvimos un muy mal mes, o que estemos cayendo en un estancamiento.

La explicación es un poquito irritante. De hecho, hizo un posteo el ministro Caputo diciendo que esto es un shock transitorio por las lluvias y las nevadas en relación con los promedios históricos para la construcción y la minería, menos horas trabajadas en algunos sectores en relación con el mundial de fútbol.

Pero en qué otros países la nieve o la Copa del Mundo produjo una caída en la actividad económica. Parece una explicación rudimentaria. Luego, en un posteo siguiente, dijo que el nivel de actividad creció 1,7 en los primeros siete meses del año. O sea que el INDEC hizo una cosa y el ministro dice otra. Esta explicación es una explicación inapropiada por ser suave. Que nevó, que hizo frío, que llovió. ¿Qué le queda a los países donde siempre nieva o siempre llueve, no es cierto? O donde también la gente ha visto el fútbol.

Así que tenemos una caída en la actividad importante medida por el INDEC en el mes de julio pasado. Que además es la contracción mensual más importante en seis años. O sea que si el mundial fue un dato influyente, este mundial produjo más recesión que el mundial anterior. Que ocurrió no hace seis sino hace cuatro años. Que fue el de donde salimos campeones, fue en Catar, si no me equivoco.

Aumento de la pobreza y la indigencia

Por otro lado, llega un tercer asunto que tiene que ver con la pobreza. A mí personalmente esto no me sorprende en lo más mínimo porque me da la impresión de que la pobreza en Argentina es un fenómeno más bien estructural.

Puede moverse un poquito mes por mes dependiendo de factores, incluso la inflación o salarios, inflación y demás. Pero estos números imaginativos respecto de millones de personas que han salido de la pobreza no me parecieron relevantes porque los parámetros con los que se mide esto son muy laxos.

Pero esta vuelta, considerando el primer semestre del año, la pobreza subió cuatro puntos y medio, alcanzando el 32,3% en promedio general. Es un asunto que afecta nada menos que a 15.400.000 personas.

La pobreza subió cuatro puntos y medio, alcanzando el 32,3% en promedio general.

La pobreza desde el año 2017 semestre por semestre se mueve un poquito, en términos generales la pobreza argentina siempre está en torno al 30% mínimo. Hemos tenido picos desde el 40.3% del 42% en 2019-2020 y a principios del primer semestre del 2024 dio 52.9%, que fue lo peor de todo.

Bajar la pobreza del 30% parece algo muy complicado. Haría falta una revolución en la Argentina para que el número 30% como promedio general descienda. Estamos en 32.3%, aunque entre el primer semestre del 2024 alcanzamos el 52.9% y cayó a 28.8% en el segundo semestre del 2025 y ahora subió a 32.3%. Es una baja estadística. A mí personalmente no me cierra que la pobreza haya bajado de 52 a 28 en un año. Creo que ahí los parámetros para medir son muy laxos. Son poco exigentes. Siendo que en la Argentina la clase media está prácticamente extinguida y hay una clase media superior, muy chiquita, pero hay una clase ya media baja y de ahí para abajo.

En tanto el mapa por conglomerados muestra obviamente el rojo es el peor, que es la provincia de Entre Ríos, que es un desastre. También el noreste, que está más oscuro, Chaco, por ejemplo, Misiones, Corrientes. Esa es la peor parte del país en materia de pobreza.

Después hay un gran sector que está un poquito más claro. El centro del país, el Córdoba, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, La Rioja, el norte, el noroeste y un lugar un poco más próspero, que es la Patagonia.

Los conglomerados más pobres

Pero si miramos los conglomerados, porque la medición se realiza midiendo la pobreza y la indigencia en 31 conglomerados urbanos de la Argentina y aquí los números son asombrosos. De los 31 conglomerados, 18 que están por encima del promedio. Solamente 13 están apenas por debajo del promedio. Mientras que solamente hay dos, que son Neuquén y la ciudad de Buenos Aires, que tienen menos de 20% de pobreza. Neuquén tiene 19% y apenas 11,1% en la Ciudad de Buenos Aires. En el resto están todos 20% para arriba.

Si miramos los primeros 18 conglomerados, que están por encima del promedio, el primer conglomerado dramático es la ciudad de Concordia y alrededores en la provincia de Entre Ríos. Tiene 56% de pobres. Después le sigue Resistencia, o Gran Resistencia, que tiene 48%. Son los 2 conglomerados más afectados por la pobreza. Completa el podio Posadas con 42.2%.

Luego le sigue Corrientes con 41%, el Gran Santa Fe con 38% y eso que Santa Fe es una provincia próspera. Después viene Santiago del Estero y Lavanda, que es la ciudad que rodea la ciudad de Santiago, con 38%, La Rioja con 38%, el Gran La Plata con 37%, Gran Catamarca con 37% también, Comodoro Rivadavia 37%, el promedio de los partidos del Conurbano, no la provincia, sino el Conurbano, Bonaerense, tiene 36.9%, el Gran Mendoza, 36.9%. El Gran San Juan 36%, el Gran San Luis, San Nicolás, Villa Constitución, Rawson, Trelew cuentan con 35% de pobres, el Gran Paraná 34%, y Vietma, Carmen de Patagones 33%.

Y por debajo del promedio, la primera que aparece es Córdoba, tiene 31.1% de pobreza, Formosa 29%, presumo con mucha incidencia del sector público, Salta 29%, el Gran Tucumán-Tafibiejo 27%, Jujuy 27%, Bahía Blanca 26%, Ushuaia 25%, Río Gallegos 25%. En la Patagonia baja la pobreza: Santa Rosa 25%, Río Cuarto Córdoba 23%, el Gran Rosario 23%, Mar del Plata 20%.

En tanto, los dos distritos que están por debajo de 20, que son solamente dos: Neuquén-Plotier, presumo que tiene mucho que ver por supuesto con Vaca Muerta, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 11.1%.

En termino de regiones, el noreste de Argentina llega al 41.5% de promedio, la región de Cuyo al 36%, el Gran Buenos Aires 32%, el noroeste tiene 31%, la región Pampeana 30%, y la Patagonia 28%.

Estos datos no ofrecen ninguna novedad significativa, a mí no me sorprende. Como diría De Pablo, es noticia, pero no novedad.

Los indicios de un estancamiento económico

Así que aquí combinamos estos tres elementos que tienen que ver con lo financiero, con lo económico y con lo social.

En lo financiero, el riesgo país en los 600 puntos, en lo económico una caída de la actividad en general de 2.9% en el mes de julio, y en lo social una pobreza estructural del orden del 32% en todo el país. Son tres datos desalentadores, que son noticia.

Si tengo que elegir uno en términos de lo más novedoso, pensando un poquito en los próximos meses, es la posibilidad de un estancamiento, que la economía arqueológica esté estancada.

Me da la impresión de que estamos entrando, si no entramos ya, en un estancamiento que complica por supuesto lo financiero y acentúa el problema de la pobreza, porque con una economía estancada, donde los salarios no crecen, la gente no puede prosperar.