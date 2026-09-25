RDE: Piti Álvarez fue internado tras un pico de presión y su defensa podría insistir con su estado de salud

Cristian “Pity” Álvarez continúa internado después de sufrir una crisis hipertensiva, mientras avanza el juicio oral que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. El músico permanece bajo observación y a la espera de una eventual derivación a una clínica de su cobertura médica, en un proceso judicial donde su estado de salud ya motivó distintos planteos de la defensa.

“Él se descompone después del hecho o el accidente o la situación de tránsito que tuvo, discute con su hermana, su hermana le saca las llaves del auto y ahí tiene el pico de presión por el que lo terminan internando”, explicó la periodista de Policiales María Elena Ripetta en +Perfil. El abogado Sebastián Queijeiro también vinculó el cuadro de nerviosismo con la discusión posterior al incidente de tránsito, aunque los médicos señalaron que no podían determinar con certeza qué había desencadenado la crisis.

La discusión familiar antes de la internación

“La hermana es de alguna manera la que está haciéndose cargo de la situación de Pity y cuando ella se entera que esto sucedió no quiere que maneje más el auto”, explicó Ripetta. La periodista aclaró además que no estaba confirmado que la mujer que viajaba con el músico en el momento del episodio de tránsito fuera su hermana.

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“Él ahí se pone nervioso, se altera, empieza una discusión, esto es lo que dijo el abogado por lo menos, y le sube la presión al punto que necesita una internación”, sostuvo. Según el último parte difundido, Álvarez se encontraba estable, con la presión controlada y sin complicaciones durante la observación en el Hospital Tornú.

El juicio puede avanzar sin Pity Álvarez

“Los jueces fueron muy claros, el juicio puede avanzar sin la presencia de él”, señaló Ripetta. De hecho, el debate continuó durante algunas jornadas en las que Álvarez no estuvo presente, ya que el tribunal autorizó su ausencia cuando consideró que su participación personal no resultaba indispensable.

La periodista aclaró que “hay determinados momentos en los que sí tiene que estar”, entre ellos instancias centrales del proceso. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ya había rechazado anteriormente pedidos para suspender el juicio y realizar nuevas evaluaciones sobre la capacidad del músico para participar del debate.

La defensa podría volver a plantear su estado de salud

“Van a seguir insistiendo seguramente en que él no está en condiciones de afrontar un proceso penal que, de hecho, lo está haciendo”, sostuvo Ripetta. Los abogados de Álvarez ya habían argumentado que el músico no estaría en condiciones de afrontar el juicio, pero esa posición fue rechazada por el tribunal y posteriormente continuó la discusión a través de distintos recursos.

Consultada sobre si ese argumento podría utilizarse después de una eventual sentencia, Ripetta evitó anticipar una estrategia procesal concreta. “No sé si van a ir por una nulidad después, pero van a seguir insistiendo seguramente”, planteó sobre una cuestión que dependerá de las decisiones que adopte la defensa y de las evaluaciones incorporadas al expediente.

Las situaciones ocurridas durante las audiencias

“Hay una insistencia en mostrarlo a Pity quedándose dormido en las audiencias, roncando incluso”, señaló Ripetta sobre escenas que sus abogados utilizaron para reforzar sus planteos. Durante el juicio ya se registraron episodios en los que el músico se quedó dormido y una audiencia debió ser suspendida el 2 de septiembre después de que se descompensara y fuera trasladado al Hospital Fernández.

“Es un lugar muy formal donde se le da la palabra a uno u otro”, explicó la periodista al describir la dinámica del juicio. Mientras Álvarez continúa internado, el tribunal mantiene el proceso en marcha y deberá resolver en cada instancia si su presencia resulta necesaria o si el debate puede seguir adelante sin él.