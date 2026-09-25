RDC: Delcy Rodríguez se presentó ante la ONU con un acercamiento con Trump y el silencio sobre Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el país volverá a celebrar elecciones, aunque no fijó una fecha. Su discurso también confirmó el fuerte acercamiento con la administración de Donald Trump, iniciado después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, y puso el foco en la cooperación económica y política entre Caracas y Washington.

“Al final anunció que Venezuela va a tener elecciones y dijo que ya se ha iniciado un diálogo político, pero no dio ninguna fecha”, explicó Norman Powell, corresponsal en Estados Unidos, durante Ronda de Corresponsales en +Perfil. Rodríguez aseguró ante la ONU que habrá comicios y sostuvo que el proceso buscará garantizar “igualdad de condiciones para todos”, aunque dejó en manos de los venezolanos la definición del momento para convocarlos.

El acercamiento entre Rodríguez y Trump

“Todo el mundo está sorprendido, un poco sorprendido de verla, Delcy Rodríguez, de la manera que se maneja con Trump”, señaló Powell sobre la transformación de una relación que durante años estuvo marcada por la confrontación. Rodríguez agradeció públicamente al mandatario estadounidense por retomar el camino de las relaciones diplomáticas y la cooperación entre ambos países.

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El vínculo tiene además una fuerte dimensión económica. “Hay un acuerdo importante en materia petrolera”, explicó Powell sobre el entendimiento anunciado a fines de agosto, que contempla el desarrollo de 17 campos con unos 65.000 millones de barriles de reservas y una participación estadounidense en la estructura empresarial y en parte de la producción.

El llamativo silencio sobre Nicolás Maduro

“En todo el discurso no hizo ninguna mención de Nicolás Maduro”, remarcó Powell. El dato resultó especialmente significativo porque Rodríguez fue vicepresidenta durante su gobierno y asumió la conducción interina después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro el 3 de enero de 2026 y lo trasladaran a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

“No hizo ninguna mención”, insistió el corresponsal sobre una exposición centrada en paz, diálogo, recuperación económica y cooperación con Washington. La ausencia del exmandatario reforzó la imagen de un giro político que Rodríguez viene construyendo mientras busca acuerdos financieros y energéticos con Estados Unidos y organismos internacionales.

María Corina Machado y el interrogante electoral

“María Corina Machado intentó regresar varias veces y no pudo hacerlo”, señaló Jorge Elías al introducir otro de los interrogantes que rodean el anuncio electoral. El equipo de la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz informó esta semana que realizó tres nuevos intentos de regresar desde Panamá y elevó a por lo menos siete las gestiones frustradas desde que salió de Venezuela.

“Cae en Venezuela y sigue existiendo el interrogante sobre qué ocurre con ella”, planteó Elías durante el análisis. En este punto, sin embargo, no existe actualmente una orden de detención confirmada oficialmente contra Machado: el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, negó recientemente que hubiera una orden vigente, aunque la dirigente continúa denunciando riesgos y obstáculos para volver.

Quiénes podrán participar de las elecciones

“Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver”, fue la posición expresada en julio por Cartwright Weiland, funcionario del Departamento de Estado estadounidense, quien aseguró que Washington no impediría el retorno de Machado. Más recientemente, fuentes citadas por Reuters señalaron que funcionarios estadounidenses habían mostrado reparos sobre el momento de su regreso por temor a alterar el proceso de transición.

“Venezuela va a tener elecciones”, había resumido Powell sobre el anuncio central de Rodríguez. La falta de una fecha, las condiciones concretas de participación de la oposición y el futuro de dirigentes como Machado aparecen ahora como las principales incógnitas de una transición que avanza en paralelo con una relación cada vez más estrecha entre Caracas y Washington.