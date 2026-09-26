Milei en la ONU: offside con Malvinas y volvió a aferrarse a Benjamín Netanyahu

Malvinas ocupó casi siete de los veinte minutos que Javier Milei habló el miércoles ante la Asamblea General de la ONU. A diferencia de sus intervenciones anteriores en ese mismo atril, el Presidente puso la causa en el centro. Lo hizo semanas después de firmar dos decretos que endurecen las sanciones contra los privados que exploten recursos del archipiélago, y de la escalada posterior con el Reino Unido. Pero el énfasis vino con una contradicción de fondo.

Fiel a su retórica antiglobalista, Milei acusó a la ONU de ser un “Leviatán burocrático” con “agenda woke” e incapaz de hacer cumplir sus propias resoluciones. Usó Malvinas como ejemplo de ese fracaso: “No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias”. Sin embargo, para cuestionar el principal foco de fricción con Londres, se apoyó justamente en una resolución de ese organismo.

Ese foco es la primera explotación petrolera en las islas, en el yacimiento Sea Lion, prevista para el año próximo. La resolución que citó es la 31/49, de 1976, que exige a las partes abstenerse de modificaciones unilaterales mientras siga abierta la disputa. En cambio, omitió la 2065, nacida del Alegato Ruda de 1964, que reconoció la controversia de soberanía, instó a las partes a negociar y dispuso que es un caso de descolonización “particular, donde cuentan los intereses de los isleños pero no sus deseos.

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La tensión se profundizó cuando prometió que la Argentina “va a tomar cartas en el asunto” con una defensa “pacífica, práctica y efectiva”. Acto seguido, volvió a llamar al Reino Unido a reanudar las negociaciones.

El resto del discurso ratificó la decisión más persistente de su gestión: el alineamiento casi automático con Estados Unidos e Israel. Era su visita número 17 al país como presidente, y antes había disertado en The Economic Club of New York y en un evento de la Fundación Federalismo y Libertad. Ante la Asamblea, Milei reivindicó una “alineación sin ambigüedades con Occidente” y recordó la declaración de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista. Citó a un único presidente, Donald Trump, para sostener que Occidente debe liderar el desarrollo de la “superinteligencia” artificial.

Tras denunciar a quienes “votaron sistemáticamente en contra de Israel”, se abrazó con Benjamin Netanyahu, que atraviesa un aislamiento inédito. Varias delegaciones abandonaron el recinto durante su discurso, y la Corte Penal Internacional mantiene una orden de arresto en su contra por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza. En la bilateral que cerró la agenda hablaron de Malvinas, según confirmó el canciller Pablo Quirno. Israel, sin embargo, sostiene su neutralidad en la disputa y guarda silencio sobre empresas como Navitas Petroleum, que opera con licencias ilegales. Desde Israel, el embajador Axel Wahnish celebraba en paralelo el avance de los Acuerdos de Isaac con colegas latinoamericanos.

Mientras Milei invitaba a “mirar al sur” y hablaba de cooperación sin subordinación, Quirno y el ministro Luis Caputo sellaban el Corredor Andes-Atlántico. Es la primera iniciativa de la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Global del G7 en el hemisferio. Compromete hasta USD 7.000 millones hasta 2027 en ferrocarriles, puertos, vías navegables, oleoductos y energía para exportar minerales, petróleo y gas. De capital privado, el esquema funciona como réplica occidental de la Franja y la Ruta china.

La escena parecía diseñada para exhibir esa competencia: el jueves por la noche, Trump agasajaba a Xi Jinping con una cena de Estado en la Casa Blanca, junto a Musk, Huang, Cook, Altman, Zuckerberg, Bezos y Pichai.