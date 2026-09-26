Protesta en la Residencia de Olivos por el caso Agudiez

La UTEP, la CCC, Barrios de Pie, y ATE, entre otras agrupaciones, se concentraron frente a la Quinta de Olivos para denunciar “la corrupción en la gestión de alimentos oficiales, la reintegración del Programa Volver al Trabajo (VAT) y la entrega inmediata de insumos para los barrios populares”.

La movilización se produjo en medio de la polémica por las compras de alimentos y servicio de mantenimiento en la residencia presidencial. Un hecho que se conoció en la última semana y derivó en cambios en la secretaría general de la presidencia que conduce Karina Milei, con la salida de su mano derecha, Belén Agudiez.

A raíz de esa situación, las organizaciones protestaron y lamentaron la licitación de 29 toneladas de carne destinadas a la quinta presidencial y la asignación de $700 millones para tareas de mantenimiento y jardinería. De hecho, remarcaron el contraste entre esos montos y la situación social en los sectores vulnerables. Según calcularon durante la jornada, el costo de la partida de carne equivale a 17.000 prestaciones del programa Volver al Trabajo —fijadas en $78.000— o al financiamiento mensual de alimentos para 1.000 comedores comunitarios.

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“La carne y la comida que falta en nuestros comedores es la que se llevaron acá en Olivos, con Karina Milei a la cabeza a través de la licitación de 29 toneladas de carne desde su área”, afirmó Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP. Desde la central de la economía popular advirtieron que los indicadores oficiales de pobreza difundidos por el INDEC no llegan a reflejar la gravedad del endeudamiento familiar en los barrios para la compra de alimentos básicos y el pago de servicios.

Por su parte, la CCC apuntó a la caída de programas sociales y al impacto del ajuste sobre los adultos mayores. “Nosotros estamos endeudados y sin garantizar la comida. Solo con ese despilfarro se podría haber duplicado el ingreso a 3.250 adultos mayores. Hay que terminar con esta política para que resuelva Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, expresaron a través de un comunicado conjunto con los colectivos que se unieron a la manifestación, que no fueron pocos.

Aparecieron dirigentes del Movimiento Evita, Jubilados de la Quinta de Olivos, Patria Grande, CTA-A Vicente López, CTA Provincia de Buenos Aires y ATE Vicente López, además de otras organizaciones de desocupados y precarizados.

En esa línea, Ramiro Berdesegar, coordinador de la CCC La Plata, calificó la jornada como un “repudio ante el despilfarro de este gobierno que los propios funcionarios tuvieron que reconocer”. El referente territorial alertó sobre el deterioro socioeconómico en la provincia de Buenos Aires: “Un tercio de la población está por debajo de la línea de la pobreza y todavía no se consolidó el impacto total de la caída del programa Volver al Trabajo. Es una situación crítica, pero la dignidad de nuestro pueblo en las calles no los va a dejar pasar”.

Paralelamente, referentes de comedores comunitarios de la zona norte del conurbano, como Manuel Alberti en Pilar, detallaron que la demanda de viandas y meriendas sobrepasa la capacidad de asistencia actual debido al incremento de familias y jubilados en situación de calle, en un contexto de insumos reducidos y falta de envíos oficiales.