La incertidumbre de Milei

Falta mucho para las elecciones nacionales. Y hay tres miradas sobre sus posibles resultados. La mirada de los mercados, la mirada de la política y la mirada de la opinión pública. Empecemos por los mercados: los operadores están convencidos de que Milei será reelecto, hablan de probabilidades cercanas al 70% u 80%. Es un cálculo hecho sobre el valor de los bonos, de la deuda y de la probabilidad o no de default del país. Entonces si hay superávit fiscal, estabilidad financiera y dólares para pagar deuda, entonces se supone que quien está en el gobierno reelegirá. Ahora bien, como dice Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, “hay muchas formas de hacer el cálculo para que te dé 53 o 70%, depende de qué instrumento de deuda uses y qué supuestos manejes”. La gran pregunta es cuál es la capacidad predictiva de los mercados. Una forma de verlo es comparar qué predecían ante elecciones anteriores, como la de Macri-Scioli o la de Macri-Alberto Fernández. En el primer caso, antes de la primera vuelta consideraban que Scioli vencería; terminada la primera vuelta, le dieron a Macri 70% de probabilidad de vencer. Recordemos que Macri venció por menos de dos puntos. Pero en 2019 todo falló. Antes de las PASO el mercado tenía a Macri en un rango de 65% a 80% de probabilidad de reelección, el mercado no contemplaba la posibilidad de un resultado adverso a un candidato promercado. Consecuencias: tuvieron grandes pérdidas en sus carteras, el dólar voló y ganó el peronismo. Pensando en la situación de 2027, reportes promercado como el de Citibank trabajan sobre el supuesto de que la victoria de Milei no está asegurada: si bien le dan una “probabilidad media-alta” al oficialismo de vencer, pero solo si arma una alianza amplia con gobernadores, ya que a LLA sola no le alcanzaría. Y agregan que el cronograma de vencimientos de deuda de 2027 condiciona todo el escenario a que el Gobierno consiga acumular reservas y mantener acceso al mercado. Como vemos, hasta el mercado empieza a poner sus reparos, aunque mantiene la apuesta por Milei.

Vamos ahora a la mirada de la política, donde también está puesta entre paréntesis la seguridad de la reelección de Milei. La desesperada búsqueda del oficialismo por evitar que haya PASO y que la oposición se pueda rearmar muestra el miedo a una polarización en segunda vuelta, en donde el 65% que busca cambio no les dé chances, y por eso buscan enfrentar a un peronismo dividido en primera vuelta. Los votos en el Senado para voltear las PASO no están, y las declaraciones de un aliado como De Andreis, de Pro, diciendo que aún no hay acuerdo electoral con el gobierno y que debe haber un mecanismo de internas en los partidos políticos para la elección no solo de candidatos a presidente sino de senadores y diputados, reafirman las dudas sobre que el gobierno consiga su objetivo. El gran interrogante recae sobre el peronismo: esa fuerza política sabe que las PASO son la solución para dirimir sus internas. Pero también está en plena discusión de cómo resolverlas en caso de que no haya PASO. Allí el rol de Cristina como facilitadora o no de la unidad será central. No por nada Massa plantea la necesidad de la unidad, mientras Kicillof intenta profundizar en su perfil propio, y otros dirigentes están esperando la clarificación del panorama interno. Mientras el peronismo no resuelva su interna es difícil armar escenarios.

Y vamos, por último, a la tercera mirada, la de la opinión pública. Más allá de las internas de los dirigentes, hoy las encuestas de opinión —la nuestra y las de otras consultoras— muestran dos cosas. Que Milei no puede ganar en primera vuelta con un peronismo unido, y menos si se le abren Villarruel o Bullrich. Y que en segunda vuelta las cosas están parejas. Unas mediciones marcan una pequeña diferencia para el oficialismo y otras en sentido inverso para la oposición. Por eso nuestra postura es que la probabilidad de que gane Milei o algún candidato peronista está 50% a 50%.

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* Consultor y analista político.