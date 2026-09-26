Máximo K. hablará en el Consejo Educativo Nacional

Mar del Plata será sede hoy de la tercera edición del Congreso Educativo Nacional “Imaginar y Transformar”, una iniciativa que inició ayer y que busca discutir el presente de la educación argentina y avanzar en la elaboración de un programa nacional a partir de experiencias concretas, debates entre docentes y especialistas y una pregunta que atraviesa todo el encuentro: cuáles son, más allá de las coyunturas, los objetivos de la escuela.

El Congreso tuvo su primera edición el 22 de marzo de 2025, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con la participación de Cristina Fernández de Kirchner, y luego inició un recorrido federal que tuvo una segunda escala en Resistencia, Chaco, en octubre del mismo año. En aquella oportunidad participaron más de mil inscriptos de la región NEA y se trabajó sobre formación docente, ciudadanía digital, educación intercultural bilingüe y la relación entre educación, trabajo y producción.

La edición marplatense conservará esa combinación entre discusión teórica y experiencias desarrolladas en el territorio. Durante la tarde de ayer los participantes recorrieron distintos proyectos pedagógicos de Mar del Plata y Batán, agrupados en circuitos temáticos. La intención era observar de qué manera las escuelas y otras instituciones educativas construyen vínculos con el mundo del trabajo, la producción, la comunidad y la memoria, pero también recuperar experiencias que puedan servir para pensar políticas de alcance nacional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hoy, la actividad se trasladará a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La acreditación comenzará a las 8.30 y la apertura, prevista para las 9, estará a cargo de María Bielli, legisladora porteña y referente de “Imaginar y Transformar”; Daniel Di Bártolo, docente y presidente del Partido Justicialista de General Pueyrredon, y el exministro de Educación Daniel Filmus.

A partir de las 10 funcionarán diez mesas de trabajo dedicadas a algunos de los problemas centrales del sistema educativo. Entre los ejes anunciados aparecen el fortalecimiento de la enseñanza y de los aprendizajes, la formación y el trabajo docente, la relación entre educación y producción, los vínculos entre la escuela secundaria, las universidades y el sistema científico-tecnológico, el impacto de las nuevas tecnologías y la necesidad de reconstruir la relación de las instituciones educativas con sus comunidades.

El planteo de los organizadores parte de una definición que excede la discusión sobre programas, asignaturas o modalidades de enseñanza. La propuesta habla de construir una “nueva estatalidad” en materia educativa, es decir, volver a discutir qué responsabilidades corresponden al Estado y cuáles son las condiciones que deberían garantizarse en todo el territorio para que el derecho a la educación suponga también un efectivo derecho al conocimiento. Esa idea ya formaba parte del documento inicial del Congreso y se convirtió en uno de los hilos conductores de sus sucesivas reuniones.

“Nuestro pueblo le está pidiendo más a la escuela. Mejorar la educación tiene que ser un compromiso que asumamos como sociedad”, sostienen desde la organización. La afirmación resume también uno de los puntos de partida del encuentro: evitar que el debate educativo quede reducido únicamente al diagnóstico de los problemas y convertirlo en una discusión sobre qué escuela se quiere construir para los próximos años.

La organización de esta tercera edición está compartida por el colectivo que impulsa el Congreso y el Partido Justicialista de General Pueyrredon. El cierre estará a cargo de Fernanda Raverta y Máximo Kirchner, y se anunció además la presencia de legisladores nacionales, especialistas, docentes y referentes vinculados con distintas áreas del sistema educativo. La participación es abierta y gratuita.

Después del encuentro inicial de Buenos Aires y de la experiencia regional realizada en Chaco, Mar del Plata será así la tercera parada de un Congreso que intenta hacer de la educación algo más que un asunto reservado a expertos: un territorio de discusión pública en el que las experiencias cotidianas de las escuelas puedan convertirse también en materia para imaginar políticas nacionales.