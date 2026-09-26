Cuando hay periodistas críticos de por medio, el presidente Javier Milei repite cataratas de agravios, y este viernes aplaudió que en Formosa se detuviera a "basuras humanas con micrófono", en la ocasión un equipo de LN que hacía notas a ciudadanos en una humilde comunidad cercana a Las Lomitas, y a los que la Justicia del gobierno de Gildo Insfrán impuso cinco días de arresto o multa justamente por ese trabajo de prensa. Tal decisión fue festejada por el Mandatario libertario, que dijo que los periodistas en cuestión "le hacían el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas".

Sin embargo, ese tema este sábado le sirvió a Patricia Bullrich, jefa del Bloque oficialista en el Senado para marcar un nuevo gesto de diferenciación con Milei, ya que en su caso repudió con dureza el fallo formoseño, y destacó “la libertad de prensa se respeta”, cuestionando de manera directa a la gestión de Insfrán.

“En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. Para sorpresa de nadie y crítica de pocos, Insfrán cree que la provincia y los formoseños le pertenecen. ¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta. Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco”, publicó Bullrich sin medias tintas en su cuenta de X.

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Fue un mensaje exactamente en las antípodas del que había publicado Milei sobre el asunto, celebrando la sentencia dictada por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas contra a la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán a "cinco días de arresto", pena que podía ser sustituida por una multa de 282.550 pesos para cada uno.

Por ese suceso en el norte del país, en un provincia gobernada desde siempre por el peronismo, Milei había atacado a los periodistas en ese caso, pero también apuntando al periodismo en general, calificándolos de "basuras inmundas con micrófono”, afirmando que "trabajan para hacerle el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas”. El Presidente cerró su posteo con la expresión “CIAO!”.

Cabe consignar que la sentencia, identificada como N° 351/2026 y dictada por el juez Omar Padilla, consideró que los periodistas infringieron el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa al desarrollar una actividad sin la autorización previa exigida y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo.

El episodio se originó durante una cobertura realizada en septiembre de 2025 por el equipo de “Hambre de Futuro”, un proyecto de La Nación en la comunidad originaria San José, ubicada en la zona de Las Lomitas, donde el equipo entrevistaba a ciudadanos del lugar, registrando las precarias condiciones de vida de esa comunidad.

Durante esa cobertura, los integrantes del equipo fueron interceptados por la policia, trasladados a una dependencia donde permanecieron mientras eran notificados de una denuncia. Según la reconstrucción, la presentación había sido realizada por el cacique de la comunidad, Guillermo López, manifestando que desconocía el contenido del documento que había firmado.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazaron la resolución judicial y cuestionaron que se haya sancionado a los periodistas por el ejercicio de su actividad profesional.

ADEPA sostuvo que "en Argentina no se requiere una licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer el periodismo", mientras que FOPEA advirtió sobre "la criminalización de la labor informativa" que representaba lo ocurrido en Formosa.

NA/HB