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Carlos Rodríguez sobre la gestión de Milei: "No veo cómo salir de este fracaso"

"A medida que se acercan las elecciones, la economía muestra señales de debilitamiento y el Gobierno parece consumir parte de su capital político", aseguró el economista.

27-11-2025 Carlos Rodríguez economista
CARLOS RODRÍGUEZ. | CEDOC.
José Pérez
José Pérez
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El economista Carlos Rodríguez cuestionó la gestión del presidente Javier Milei al sostener que “no ve cómo salir de este fracaso”.

“No veo cómo salir de este fracaso. A medida que se acercan las elecciones, la economía muestra señales de debilitamiento y el Gobierno parece consumir parte de su capital político”, analizó el exviceministro de Economía de Carlos Menem.

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“Datos recientes preocupantes”

Además señaló que “los datos recientes son preocupantes” porque “el PIB cayó 0,6% en el segundo trimestre respecto del primero y la actividad económica volvió a caer en julio”.

Rodríguez advirtió que “si esta tendencia continúa, podemos enfrentar más presión cambiaria, menos actividad y un deterioro de las expectativas”.

“El problema de fondo es otro: el cambio que necesita Argentina no puede depender de la obediencia a un líder ni de una visión ideológica cerrada”, expresó en una publicación de la red social “X”.

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"El populismo no es la solución"

Y luego propuso: “Argentina necesita una alternativa amplia y transversal que mantenga lo que debe mantenerse: equilibrio fiscal, desregulación, respeto por el mérito, apertura económica y reglas estables. Pero también que haga esos cambios de manera institucional, gradual y sustentable”.

El populismo no es la solución. Tampoco lo es reemplazarlo por la adhesión irrestricta a un nuevo líder. Una nación exitosa necesita ciudadanos libres y pensantes, instituciones sólidas y gobiernos integrados por personas capaces”, concluyó el economista formado en la Escuela de Chicago.

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