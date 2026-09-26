Carlos Rodríguez sobre la gestión de Milei: "No veo cómo salir de este fracaso"

El economista Carlos Rodríguez cuestionó la gestión del presidente Javier Milei al sostener que “no ve cómo salir de este fracaso”.

“No veo cómo salir de este fracaso. A medida que se acercan las elecciones, la economía muestra señales de debilitamiento y el Gobierno parece consumir parte de su capital político”, analizó el exviceministro de Economía de Carlos Menem.

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“Datos recientes preocupantes”

Además señaló que “los datos recientes son preocupantes” porque “el PIB cayó 0,6% en el segundo trimestre respecto del primero y la actividad económica volvió a caer en julio”.

Rodríguez advirtió que “si esta tendencia continúa, podemos enfrentar más presión cambiaria, menos actividad y un deterioro de las expectativas”.

“El problema de fondo es otro: el cambio que necesita Argentina no puede depender de la obediencia a un líder ni de una visión ideológica cerrada”, expresó en una publicación de la red social “X”.

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"El populismo no es la solución"

Y luego propuso: “Argentina necesita una alternativa amplia y transversal que mantenga lo que debe mantenerse: equilibrio fiscal, desregulación, respeto por el mérito, apertura económica y reglas estables. Pero también que haga esos cambios de manera institucional, gradual y sustentable”.

“El populismo no es la solución. Tampoco lo es reemplazarlo por la adhesión irrestricta a un nuevo líder. Una nación exitosa necesita ciudadanos libres y pensantes, instituciones sólidas y gobiernos integrados por personas capaces”, concluyó el economista formado en la Escuela de Chicago.