Combustibles en Chaco: Shell y Axion subieron sus precios y el diésel aumentó hasta 5,49%

Cargar combustible cuesta más en las estaciones de Shell y Axion de Resistencia, donde este viernes se registraron incrementos de entre el 2,01% y el 5,49%, según el producto. Los mayores ajustes correspondieron al diésel, mientras que las naftas tuvieron subas más moderadas. En YPF, las pizarras mostraron una evolución diferente, con valores prácticamente estables.

El aumento más pronunciado del relevamiento se observó en el diésel premium de Axion, que pasó de $2.549 a $2.689 por litro: una diferencia de $140, equivalente al 5,49%. El diésel común de esa compañía también superó el umbral del 5%, al avanzar de $2.379 a $2.499.

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Cuánto cuestan las naftas en Shell y Axion

En Axion, la nafta súper quedó en $2.124 por litro, frente a los $2.076 anteriores, con un incremento del 2,31%. La premium aumentó $60 y se ubicó en $2.459, un 2,50% por encima del valor previo.

En Shell, el litro de súper pasó de $2.141 a $2.184, lo que representa una suba del 2,01%. La nafta premium llegó a $2.459, el mismo precio relevado en Axion, después de un ajuste del 2,50%.

El gasoil de Shell tuvo incrementos cercanos al 5%. El diésel común pasó de $2.329 a $2.443, con una variación del 4,89%, y el premium avanzó de $2.559 a $2.682, un 4,81%.

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YPF mantuvo la súper y aplicó cambios menores en los demás combustibles

La nafta súper de YPF continuó en $2.089 por litro, sin modificaciones respecto del registro anterior. La premium, en tanto, aumentó seis pesos, de $2.289 a $2.295, una diferencia del 0,26%.

Entre los combustibles diésel de la petrolera se observaron movimientos en sentidos opuestos. El común bajó de $2.285 a $2.279, mientras que el premium pasó de $2.455 a $2.479, con un incremento del 0,98%.

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Así, entre las estaciones relevadas, YPF presentó los precios más bajos en las cuatro categorías. La diferencia en la nafta súper fue de $35 por litro respecto de Axion y de $95 frente a Shell. En el diésel premium, la distancia alcanzó los $210 y $203, respectivamente.