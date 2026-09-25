Chaco: detuvieron a un chofer de una app tras una denuncia de abuso sexual de una pasajera

Un chofer de una aplicación de viajes fue detenido este viernes en Resistencia, Chaco, tras la denuncia de una pasajera que lo acusó de realizarle tocamientos sin su consentimiento. La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal N.º 1, con intervención de la fiscal Wenner, y el procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Octava.

El episodio denunciado ocurrió durante la madrugada del lunes. Según la presentación de la joven, de 21 años, un acompañante había solicitado el traslado a través de DiDi. La pasajera subió a un Chevrolet Celta gris sobre la avenida Sarmiento, frente al colegio Lino Torres, en la capital chaqueña.

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La pasajera denunció que el conductor la atacó antes de llegar a destino

La joven declaró que, a unas tres cuadras de finalizar el recorrido, el hombre detuvo la marcha y comenzó a tocarla y besarla sin su consentimiento. También sostuvo que el chofer se desplazó hacia el asiento trasero, donde ella viajaba, y que le pidió en reiteradas oportunidades que la soltara.

De acuerdo con su testimonio, para poder salir del vehículo le dijo al conductor que se sentía mal y necesitaba tomar aire. El hombre regresó entonces a su asiento y destrabó las puertas. La pasajera logró bajar y refugiarse en la vivienda de una familiar, mientras el automóvil se alejaba.

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Cómo localizaron al sospechoso en Resistencia

Las tareas del servicio externo de la Comisaría Octava permitieron ubicar el Chevrolet Celta en un domicilio de la calle Saavedra. Allí, los efectivos también identificaron al conductor señalado en la denuncia, R. R. R., de 55 años.

Tras recibir los resultados del procedimiento, la Fiscalía ordenó la aprehensión del sospechoso y el secuestro del vehículo. El expediente continúa bajo la carátula de “supuesto abuso sexual simple”, mientras se investigan las circunstancias del hecho denunciado.