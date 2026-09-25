Chaco debate incentivos a la inversión: empresarios pidieron fortalecer a los proveedores locales

El proyecto “Chaco Invierte”, que propone crear un Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), fue analizado este jueves en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura chaqueña. Durante la reunión, representantes empresariales e industriales presentaron propuestas sobre el alcance de los beneficios y solicitaron una mayor articulación con las herramientas de promoción de proveedores locales.

La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo provincial en agosto y continúa en tratamiento legislativo. Busca incentivar la radicación, ampliación y modernización de empresas mediante beneficios impositivos, facilidades de financiamiento y mecanismos para reducir los costos de inversión. También contempla un esquema de estabilidad tributaria de hasta 30 años para los proyectos que queden comprendidos en el régimen.

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Qué sectores busca incorporar el proyecto

El presidente de la Agencia de Inversiones, Martín Poccard, participó del encuentro y explicó que la propuesta apunta a complementar los regímenes de promoción vigentes. Según indicó, uno de sus objetivos es extender los incentivos a actividades que hasta ahora no estaban contempladas, entre ellas el comercio, la logística y determinados servicios.

Poccard sostuvo que la participación de las entidades permite incorporar al debate las necesidades de quienes proyectan inversiones en la provincia. La generación de empleo registrado y la ampliación de la actividad privada figuran entre los objetivos planteados por el Gobierno para impulsar el proyecto.

Los planteos sobre el Compre Chaqueño

El titular de la Federación Económica del Chaco (FECHACO), Alfredo González, pidió vincular el nuevo régimen con el Compre Chaqueño, para fortalecer la participación de empresas y productos de la provincia en las compras estatales. También destacó que las entidades del sector productivo pudieran presentar sus opiniones durante el análisis legislativo.

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Por la Unión Industrial del Chaco (UICH), Aldo Kastón coincidió en la necesidad de coordinar los incentivos a la inversión con las políticas de promoción de proveedores chaqueños. Además, solicitó que se avance con el tratamiento de la ley y expresó el interés de la entidad en participar de su eventual reglamentación.

La iniciativa sigue en análisis en la Legislatura

El presidente de la comisión, Iván Gyoker, señaló que el proyecto busca ofrecer previsibilidad a quienes decidan invertir y destacó el esquema de estabilidad tributaria propuesto. Por su parte, el diputado Carlos Salom sostuvo que la iniciativa apunta a establecer una política de largo plazo y valoró la participación de los distintos sectores económicos.

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Los aportes presentados quedaron bajo análisis de la comisión. El régimen todavía no fue aprobado, por lo que los beneficios previstos dependerán del texto que finalmente sancione la Legislatura y de su posterior reglamentación.