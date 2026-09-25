Por una falla ruidosa en un motor, un avión de Aerolíneas Argentinas que iba a Madrid tuvo que volver a Ezeiza

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que había despegado rumbo a Madrid regresó esta madrugada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de que se detectara una falla en uno de sus motores. Algunos vecinos escucharon detonaciones, que fueron explicadas por fuentes de la empresa.

Se trata del vuelo AR1132, que despegó a las 23.52 y permaneció 36 minutos en el aire antes de aterrizar nuevamente en Ezeiza a las 00.30.

Según informaron fuentes de la compañía, el avión “regresó al aeropuerto de origen luego de que se advirtiera una falla en uno de sus motores, cuyas causas se encuentran bajo análisis”.

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Vecinos de distintas localidades del del conurbano bonaerense cercanas al aeropuerto reportaron haber escuchado fuertes estruendos y hasta haber percibido vibraciones en las ventanas de sus casas.

El avión que regresó a Ezeiza: qué explica los fuertes sonidos

Según consignó La Nación, fuentes oficiales explicaron que se produjo un fenómeno conocido como "compressor stall", una alteración del flujo aerodinámico dentro del compresor del motor que puede generar sonidos similares a explosiones o detonaciones.

Según las explicaciones oficiales, el fenómeno no implica que se haya producido fuego en la turbina u otra alteración.

Tras el incidente, el vuelo AR1132 fue reprogramado y volvió a despegar desde Ezeiza durante la madrugada con destino a Madrid. Para esta segunda salida, Aerolíneas Argentinas utilizó otro avión, un Airbus A330-243. Despegó alrededor de las 4.30 y tiene previsto arribar a Madrid a las 21.25, hora local de España.

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Lo que escucharon los vecinos

En redes sociales, vecinos de Ezeiza, Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel, Lanús y Burzaco coincidieron en señalar que escucharon fuertes ruidos durante el paso del avión.

“Se sintió re fuerte, temblaban los vidrios, no entendíamos nada”, relató una usuaria, mientras que otra vecina relató: “Tres explosiones se escucharon, hasta las ventanas crujieron”.

LT