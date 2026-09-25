Un brasileño denunció que le exigieron $300 mil en efectivo para cruzar el puente Chaco-Corrientes

Un control en el acceso correntino al puente General Belgrano, que une Chaco y Corrientes, quedó bajo cuestionamiento después de que un conductor brasileño difundiera una grabación y denunciara un presunto cobro irregular de $300.000. El hombre, identificado en redes sociales como @carlaosolto_031, sostuvo que un agente le pidió el dinero en efectivo por llevar un gancho de remolque en su vehículo.

Según el relato del automovilista, el agente lo hizo detener sobre la banquina y le indicó que ese dispositivo impedía que continuara hacia el puente. El conductor ofreció quitarlo con herramientas que llevaba en la camioneta, pero recibió una negativa: el argumento fue que las cámaras ya habían registrado la supuesta infracción.

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El pedido de dinero que cuestionó el conductor

En la conversación difundida, el agente mencionó dos valores: “Son $300 mil, allá son $340 mil”. La información aportada no permite determinar a qué sitio aludía con la segunda cifra ni cuál era la explicación de esa diferencia. Ante la consulta del brasileño sobre la posibilidad de abonar en ese lugar, el agente respondió que sí y le indicó que subiera al vehículo.

La secuencia descripta muestra después al automovilista contando y separando billetes dentro de la camioneta. Mientras lo hacía, expresó su desconfianza sobre el procedimiento y el destino del dinero: “¿Va para el Estado o va para la policía? Yo creo que me robaron, esa es la verdad”.

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Qué se conoce sobre el presunto cobro irregular

Uno de los cuestionamientos centrales es que en el registro difundido no se observa la entrega de un acta de infracción ni de un comprobante de pago. Sin embargo, esa circunstancia no permite determinar si hubo documentación fuera de la secuencia grabada ni reconstruir por completo el control.

El material aportado tampoco precisa cuándo ocurrió el episodio ni a qué organismo pertenecía el agente. No se informa si el automovilista radicó una denuncia formal y no se incluye una respuesta oficial. Por el momento, el señalamiento sobre la presunta irregularidad se basa en el testimonio público del conductor y en la grabación que difundió.