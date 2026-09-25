Milei celebró la condena a un equipo periodístico en Formosa: "Basuras inmundas con micrófono"

El presidente Javier Milei volvió a elegir las redes sociales para lanzar un ataque frontal contra la prensa, esta vez festejando una inédita condena judicial en Formosa. El mandatario celebró sin vueltas el fallo que sentenció a cuatro trabajadores de La Nación Más a cumplir cinco días de arresto o pagar una multa de $282.550 cada uno por grabar un documental en comunidades aborígenes. Fiel a su estilo digital, coronó su reacción con un tajante "¡Tiro por la culata!".

En su cuenta de X, el jefe de Estado apuntó directo contra el equipo de enviados especiales. Los calificó como “basuras inmundas con micrófono” y los acusó de trabajar para "hacerle el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas". El mensaje, que cerró con un irónico "CIAO!", llegó justo después de que la señal televisiva difundiera el testimonio de los cronistas sobre las trabas que sufrieron en el territorio gobernado por Gildo Insfrán.

El posteo de Milei celebrando el fallo

La medida que desató el festejo presidencial fue dictada por el juez de Faltas de Las Lomitas. El magistrado falló contra la periodista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán. La Justicia formoseña argumentó que el equipo, que viajó en septiembre de 2025 para grabar el ciclo "Hambre de Futuro", hizo entrevistas en la comunidad San José sin la autorización local y sin contar con una matrícula profesional habilitante en esa jurisdicción.

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Sin embargo, la versión de los trabajadores expuso un escenario de hostigamiento y control extremo. En diálogo con Radio Uno de Formosa, Urdinez relató que al llegar a la zona, la policía provincial les tomó todos los datos personales, del vehículo y del medio. La situación se volvió más densa cuando, según denunció la periodista, empezaron a ser seguidos de cerca por autos que pertenecían a la inteligencia formoseña. Finalmente, los interceptaron en plena ruta mientras se trasladaban de un pueblo a otro y los obligaron a ir a una comisaría para notificarlos de la causa.

Uno de los puntos más cuestionados de la resolución es la exigencia de una credencial oficial para ejercer el periodismo en la provincia. Urdinez aclaró que lleva su identificación del diario a todas partes, pero remarcó que nunca se la pidieron durante el sorpresivo operativo en la ruta. Además, recordó que la labor de prensa no requiere una matrícula obligatoria para circular, un argumento que también fue cruzado duramente por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

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Apelación y la promesa de volver

Lejos de dar un paso al costado, la cronista confirmó que el equipo apelará la resolución judicial, a la que calificó de profundamente "injusta". A su vez, advirtió sobre el peligroso antecedente que esta condena deja para cualquier otro trabajador de prensa que intente viajar al interior de la provincia norteña para realizar investigaciones independientes o visibilizar reclamos sociales.

Pese a la persecución en los caminos de tierra y el mal trago en la comisaría, los enviados lograron rescatar el material que fueron a buscar. Urdinez aseguró que las imágenes filmadas durante los dos días que compartieron asambleas con los habitantes originarios formarán parte del documental, con el único fin de exponer las duras condiciones de vida en esos territorios históricamente postergados.

Para cerrar su descargo radial, la periodista dejó en claro que la disputa legal no frenará su trabajo de campo y avisó que la intención del equipo es regresar a Formosa más temprano que tarde. "Necesitamos ir y mostrar libremente las condiciones en las que viven las comunidades", sentenció, dejando el futuro del conflicto en manos de la cámara de apelaciones.

TC