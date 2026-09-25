Javier Milei volvió a Argentina: entrevista con un medio francés y reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei retornó este viernes a la Argentina a las 9:27 tras su viaje número 18 a Estados Unidos, donde pronunció un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas organizada en Nueva York y no logró la esperada foto con Donald Trump. Ya desde la Quinta de Olivos, se prepara para retomar la agenda local, con una entrevista y una reunión del Gabinete.

Durante la tarde de este viernes, el mandatario prevé trasladarse a su despacho de Casa Rosada para grabar una entrevista con un medio francés. La actividad marca el inicio de una semana de intensa gestión ejecutiva y legislativa que continuará el próximo lunes, cuando encabezará una nueva reunión de Gabinete.

En el plano parlamentario, el Poder Ejecutivo busca capitalizar la media sanción de los cambios en el régimen de Zonas Frías —que excluye a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán— y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la cual regresará a la Cámara de Diputados para ratificar modificaciones en el mecanismo de designación y remoción de autoridades monetarias. A la par, la Casa Rosada ajusta detalles para impulsar proyectos sobre soberanía nacional y reforma electoral.

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La reunión con el Gabinete será el lunes 28 de septiembre a las 10, la primera tras haber cancelado la del 21 para dedicarse por completo a la redacción de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde dedicó casi siete de los 20 minutos designados a Malvinas, a la que definió como una “causa nacional”.

En el frente político interno, el presidente deberá gestionar la contención de la senadora Patricia Bullrich, quien en los últimos días intensificó sus diferencias con el Ejecutivo a raíz de la inclusión de recortes en discapacidad dentro del Presupuesto 2027.

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El próximo viaje internacional de Javier Milei

Hacia el final de la semana, Milei volverá a armar las valijas para viajar a París, donde participará de la Argentina Week entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. Allí además mantendrá una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron, prevista para el 1 de octubre.

Para esta comitiva internacional se prevé la presencia de un nutrido grupo de gobernadores aliados: figuran Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Lo acompañarán también empresarios argentinos, como Horacio Marín, Marcelo Mindlin, Martín Eurnekian, Marcos Bulgheroni, Alejandro Elsztain, Manuel Antelo y Martín Migoya.

ML