Javier Milei descarta una recesión en la Argentina y se dice “tranquilo” de su reelección

El presidente Javier Milei restó importancia a las señales de estancamiento de la economía argentina y dijo estar “tranquilo” sobre sus posibilidades de ganar otro mandato el año que viene, al destacar que el país sigue creciendo en términos anuales

“No vemos un problema en el crecimiento”, dijo Milei el jueves en una entrevista con el editor en jefe de Bloomberg News, John Micklethwait, en Nueva York. “Este año vamos a estar expandiéndonos en torno al 3%, o algo menos, y se espera que el año que viene sea más o menos parecido”.

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Milei ha logrado reducir la inflación de tres dígitos desde que asumió el cargo hace tres años. Sin embargo, la economía se contrajo 0,6% en el segundo trimestre, el primer descenso trimestral en dos años, mientras las preocupaciones por el desempleo afectan su popularidad a un año de las próximas elecciones presidenciales en Argentina.

Por su parte, los economistas encuestados por el banco central redujeron en agosto su previsión de crecimiento a 2,1%, desde el 3,5% anterior.

Esto ha generado inquietud entre los inversionistas, que temen que Milei enfrente una difícil contienda por la reelección, especialmente porque las encuestas muestran que los votantes están ahora más preocupados por el desempleo que por la inflación. Su aprobación se situó en 38% en agosto, cerca de los niveles más bajos de su presidencia, según una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News. Alrededor del 70% de los argentinos calificó como mala la situación del mercado laboral.

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Los analistas señalan que el intento de Milei por contener los precios es el principal responsable del lento crecimiento. El peso argentino se ha depreciado 3,7% frente al dólar en lo que va del año hasta agosto, mientras los precios al consumidor han aumentado 21%. Esa apreciación real se ha visto reforzada en las últimas semanas por la intervención oficial en los mercados de bonos y futuros, mientras la política monetaria sigue siendo restrictiva.

“La economía argentina ha creado 520.000 puestos de trabajo”, afirmó Milei. “Sucede que estos puestos de trabajo se están dando en el sector informal”.

Milei añadió que seguirá buscando exenciones arancelarias de EE.UU., mientras Argentina aún tiene pendiente ratificar el acuerdo comercial que firmó con la Administración Trump en febrero.

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