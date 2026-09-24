El modelo económico, ante un dato clave: el INDEC publica el EMAE y las consultoras anticipan una caída en julio

El INDEC publica este jueves 24 de septiembre a las 16:00 el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio y el dato define si la economía argentina logró sostener el rebote de junio o volvió a caer en el “serrucho”, una constante que dominó en la primera mitad del 2026. Las señales previas no son alentadoras: Equilibra, Analytica y Orlando J. Ferreres & Asociados anticiparon caídas mensuales de entre 0,5% y 1,1%, en donde los sectores primarios y exportadores muestran mayor fortaleza que la industria, el comercio y otras actividades vinculadas con la demanda interna.

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El punto de comparación será junio, cuando el EMAE avanzó 0,8% mensual desestacionalizado y revirtió la caída de 0,6% registrada en mayo. En términos interanuales, el indicador creció 2,7%, su mejor registro desde marzo, aunque esa recuperación no alcanzó para revertir el balance trimestral: la actividad terminó el segundo trimestre 0,9% por debajo del primero.

Diego Piccardo, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, realizó una proyección para los próximos meses, en donde la actividad económica "habría registrado una caída en julio, en línea con el débil desempeño de la industria y la construcción". Para los siguientes meses -como agosto- los indicadores muestran señales mixtas, aunque esperan un rebote respecto de julio. "Esta recuperación podría consolidarse en septiembre, con una mejora algo más marcada", destacó.

Tres estimaciones privadas anticipan una caída del EMAE en julio

El anticipo más moderado corresponde a Equilibra, que proyectó una caída mensual desestacionalizada de 0,5% para julio, junto con un crecimiento de 0,5% frente al mismo mes del año anterior. De concretarse ese resultado, la actividad quedaría 2% por debajo de marzo de 2026, nivel que el informe identifica como máximo histórico.

La consultora utilizó precisamente el concepto de “serrucho” para describir la trayectoria reciente: desde febrero de 2025, la actividad cayó en 10 de 17 meses. Además, estimó que durante mayo, junio y julio el promedio del EMAE desestacionalizado habría quedado 0,5% por debajo del promedio de los tres meses anteriores.

Analytica anticipó un retroceso todavía mayor. Su Índice Líder de Actividad estimó una baja de 1,1% mensual en julio, aunque con una mejora interanual de 0,7%. Para la consultora, ese resultado convertiría a julio en el nuevo mínimo de actividad de 2026, incluso por debajo del nivel registrado en febrero, con una caída que alcanzó a buena parte de los indicadores utilizados para elaborar la estimación.

Claudio Caprarulo, economista y director de Analytica, explicó que la caída del 1,4% que calculó la consultora tiene como foco las "fuertes contracciones en industria y construcción", las cuales fueron "determinantes para esperar una merma de esa magnitud". Para Caprarulo, "es clave el dato de julio porque es el primer mes del tercer trimestre y puede marcar un camino de difícil reversión hacia una recesión técnica, que son dos trimestres consecutivos de caída".

La recuperación volvió a tropezar después del rebote de junio

El tercer anticipo va en la misma dirección. El Índice General de Actividad de Orlando J. Ferreres & Asociados registró una contracción desestacionalizada de 0,9% en julio, que interrumpió los avances de los dos meses anteriores. En la comparación interanual, el indicador mostró un crecimiento de apenas 0,3%, mientras que el acumulado de los primeros siete meses también quedó en 0,3%.

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Los tres relevamientos privados, por lo tanto, difieren en la magnitud, pero coinciden en el signo mensual: Equilibra calculó -0,5%, OJF -0,9% y Analytica -1,1%. El dato oficial del INDEC determinará este jueves si esa señal se trasladó efectivamente al EMAE y si el avance de junio terminó siendo otro rebote dentro de una trayectoria marcada por avances y retrocesos.

La fragilidad ya había quedado expuesta detrás del propio dato de junio. Aunque el EMAE aumentó 0,8%, solo seis de los quince sectores registraron mejoras mensuales y uno permaneció sin cambios. Intermediación financiera lideró con 1,9% y minas y canteras avanzó 0,9%, mientras comercio cayó 1,3%, construcción 0,7% e industria manufacturera 0,1%.

La economía no primaria profundiza las señales de estancamiento

La composición del nivel de actividad agrega otro elemento al debate. Equilibra estimó que el EMAE no primario, que excluye agro, minería, energía y pesca, cayó 1% interanual en julio y 0,4% mensual desestacionalizado. Con ese resultado habría acumulado cuatro descensos mensuales consecutivos y quedado 1,7% por debajo de marzo.

Los sectores primarios mostraron una realidad diferente: habrían crecido 11% interanual en julio, aunque también retrocedieron 0,8% contra junio en términos desestacionalizados, principalmente por la contracción de la pesca. Según Equilibra, aportaron 1,4 puntos porcentuales al crecimiento interanual y compensaron la incidencia negativa de 0,9 puntos del EMAE no primario.

La misma divergencia aparece al ampliar la mirada. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA señaló que durante el primer semestre de 2026 el EMAE desestacionalizado terminó en junio 1,1% por debajo de diciembre de 2025. El estudio caracteriza el período por caídas mensuales compensadas solo parcialmente por rebotes y por una fuerte heterogeneidad entre sectores.

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Los sectores que sostienen la actividad no alcanzan para empujar al resto

La diferencia queda expuesta en los sectores que ganaron y perdieron terreno durante el primer semestre. Minas y canteras creció 14,4% interanual e intermediación financiera 5,6%, mientras industria manufacturera cayó 1,9% y comercio 1,2%. La construcción avanzó 2,2%, aunque todavía permaneció 13,4% por debajo del primer semestre de 2023.

Los indicadores de julio mantuvieron esa falta de uniformidad. Analytica detectó una caída de 13,8% mensual en la producción automotriz, de 6,8% en las ventas a concesionarios y de 6,2% en el consumo de cemento. Al mismo tiempo, la recaudación de IVA creció 2,5%, los préstamos al sector privado 1,2% y el patentamiento de maquinaria agrícola 4,8%, mientras la confianza del consumidor retrocedió 4,8%.

OJF también registró contrastes: minas y canteras avanzó 5,1% interanual en julio y acumuló 11,2% en siete meses, mientras la industria creció 0,7% contra un año atrás, pero acumuló una baja de 2,1%. Agricultura y ganadería cayó 4,8% interanual en julio, aunque todavía exhibió una expansión acumulada de 7,1%.

Daniel Schteingard, economista de la Fundar, señaló que el EMAE muestra "una economía que está bastante estancada" y "le está costando crecer sostenidamente". El segundo trimestre de este año mostró una caída del nivel de actividad. y no se ve una tendencia clara de recuperación: "más que nada es una economía que está como en un serruchito, pero donde la tendencia es estancada", indicó.

A su vez, marcó también "una caída persistente del nivel de empleo y la cantidad de empresas. En gran medida, en parte es por un EMAE que está estancado, pero también es porque la calidad del crecimiento importa y los sectores que te vienen moviendo para arriba. El PBI son básicamente las extractivas, que pueden mover bastante el PBI, pero no tanto del empleo formal ni tampoco de la cantidad de empresas". En este punto, Schteingard opinó: "si vos hicieras un PBI no extractivo, o sea, te quedas con el PBI industrial, construcción y buena parte de los servicios, el desempeño es todavía peor".

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Así, el EMAE que publicará el INDEC este jueves funcionará como una nueva prueba para una economía que no consigue consolidar una trayectoria continua de crecimiento. Los tres anticipos privados coinciden en que julio habría borrado el rebote mensual de junio, mientras Equilibra calcula que desde febrero de 2025 hubo caídas en 10 de 17 meses. El dato oficial mostrará si la economía logró escapar de esa dinámica o si sumó un nuevo capítulo al “serrucho” de la actividad.

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