Mauricio Macri hizo críticas al modelo de Milei desde Jujuy: “El superávit fiscal es de baja calidad”

Mauricio Macri reapareció ayer en Jujuy con una crítica a uno de los pilares de la gestión de Javier Milei. “Todos sabemos que es de baja calidad porque si el presupuesto no puede incluir mantener la infraestructura que tenemos y construir nueva, es que está mal hecho el presupuesto”, dijo sobre el superávit fiscal, en el cierre del encuentro regional del PRO “Próximo Paso”.

Macri reconoció el “equilibrio macroeconómico” y elogió la rapidez con la que el Gobierno alcanzó el superávit. Pero planteó que ese orden debe traducirse en crecimiento y obras: pidió que la inflación baje “a un dígito anual”, más acceso al crédito, menor riesgo país y una recuperación de la infraestructura. El reclamo instala una diferencia dentro del respaldo al rumbo económico de Milei: para el expresidente, el equilibrio fiscal es necesario, pero pierde calidad si se sostiene postergando inversiones.

El cuestionamiento también apuntó a la gestión. “También faltan buenos equipos”, sostuvo Macri, y aseguró que se lo dijo “varias veces” al Presidente, aunque “no tuvimos eco”. Después reivindicó la experiencia de su partido: “Hay que coordinar y armar siempre más y más equipo. Eso lo ha distinguido al PRO. Y por eso el PRO donde gobernó, ¿qué sucedió? La gente vive mejor”.

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Al cerrar, buscó ubicar al PRO como protagonista del próximo tramo político: “Venimos por lo que corresponde, que es hacer grande la Argentina, una Argentina que pueda incluir a todos”. Recordó que el partido apoyó a La Libertad Avanza en el balotaje de 2023 y en el Congreso, pero combinó ese respaldo con críticas concretas al Gobierno.

Antes del acto, Macri se reunió con Sadir en la Casa de Gobierno. Lo acompañó Fernando de Andreis, diputado nacional y secretario general del PRO. El encuentro comenzó a las 15 horas y duró cerca de una hora.

La reunión tuvo un valor político propio: sentó a Macri con un gobernador radical con el que el PRO comparte el frente provincial Jujuy Crece.

Antes de la visita, el diputado provincial Luciano Angelini había confirmado que el partido amarillo acompañaría una eventual reelección de Sadir, aunque aclaró que todavía resta definir la estrategia para las demás categorías.

El encuentro partidario reunió a dirigentes del NOA en el Hotel Altos de la Viña. La gira “Próximo Paso” ya había pasado por otras regiones y apunta a fortalecer la estructura territorial del PRO de cara a 2027.

Por su lado, el economista Hernán Lacunza, que lanzó su precandidatura presidencial dentro del partido, no participó de la jornada.

Esta semana Lacunza se mostró en la sede partidaria con dirigentes del PRO experimentados con trayectoria como el exministro de Trabajo, Jorge Triaca, María Eugenia Vidal o el exsenador Humberto Schiavoni. Pero también con algunas dudosas presencias de juventud que no tuvo lugar en la UCR.

Con todo, la reaparición de Macri se produjo después de una semana de tensión entre el PRO y la Casa Rosada.

Su partido cuestionó los cambios previstos para discapacidad en el Presupuesto 2027 y advirtió que “acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites”. Un día antes del acto, tras una nueva reunión con representantes del Gobierno, Cristian Ritondo y De Andreis dijeron que ambos espacios siguen “lejos de un acuerdo electoral”.

De Andreis, que también habló en Jujuy, sostuvo que Milei está “llevando adelante” el “derrumbe del populismo”, pero marcó la diferencia de enfoque del PRO: “Nosotros no nos sentimos cómodos solamente con esa demolición. Nosotros nos sentimos más cómodos con la construcción”. Martín Goerling, jefe del bloque PRO en el Senado, anticipó que el partido será protagonista en 2027, ya sea al frente de un armado o como parte de un frente electoral.

La escala jujeña dejó así dos señales: Macri volvió a reclamar cambios a Milei, sobre todo en infraestructura y gestión, mientras busca sostener la presencia territorial de un PRO que negocia posibles alianzas sin dar por cerrado su propio camino electoral.

Mientras tanto, por lo bajo, la funcionaria porteña Pilar Brown se prepara para ser la próxima titular de la Juventud PRO. Dejará en el camino a otros aspirantes de poca valía. Incluso una dirigente radical fanática de recaudar fondos para redes que fue echada del Gobierno porteño.