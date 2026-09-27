Aumentó la importación de los productos terminados, pero también el contrabando

En medio de un raid de datos negativos para el Gobierno, el comercio exterior le dio un vaso medio lleno que Nación aprovechó para convertir en bandera: récord de exportaciones y de superávit acumulado. Sin embargo, al poner la lupa sobre el Indec, se ve una caída en la importación de maquinarias y un incremento en los bienes terminados, que compiten con la producción local. Al mismo tiempo, el empresariado alertó de la suba del contrabando ilegal.

El verde comercial que quedó acumulado en 2026 fue el mayor en por lo menos 25 años, recopiló el Instituto Argentina Grande (IAG). Lo lideró la suba acumulada interanual del 48,3% de exportaciones de combustibles y energía, aunque todos los rubros de exportación mostraron un crecimiento significativo.

Las importaciones cayeron nuevamente, lideradas por un 5,9% negativo de bienes de capital. Por el contrario, las adquisiciones de productos de consumo sumaron US$ 941 millones en agosto, lo que cerró 44,6% por encima del promedio mensual del período 2015-2019 y un 52% sobre el de 2019-2023, con la industria 11% debajo de su nivel de 2023, también de acuerdo al IAG.

Antes de que se conozca el informe oficial, la Unión Industrial Argentina (UIA) había vuelto a encender las alertas por una preocupación común en siete de los doce sectores fabriles: la competencia desleal y el contrabando. En total, seis de cada diez empresas afirmaron que posee un impacto alto o muy alto en su actividad, un incremento de cinco puntos interanual. Destacaron como consecuencias la reducción de sus ventas y rentabilidad y la presión para reducir sus precios.

La mitad de las empresas señaló que los productos de origen externo se comercializan a precios artificialmente bajos, lo que presiona los locales a niveles que no cubren los costos mínimos de producción. También aparecieron la falta de certificaciones obligatorias, la ausencia de trazabilidad y la comercialización sin factura u otras formas de informalidad.

Entre las soluciones propuestas, uno de cada tres socios de la UIA exigió fortalecer los controles aduaneros. Esta respuesta contrasta fuertemente con la decisión del Gobierno de debilitar los organismos de control. “La Aduana oficia como la primera barrera, que debe impedir el ingreso de productos peligrosos, además de servirle al Estado para recaudar. Si seguís desregulando el comercio terminás matando la industria, la salud y perjudicás la generación de divisas”, comentó en off una fuente del sector.