Seduciendo inversores a patadas

Javier Milei tiene una extraña manera de relacionarse con la comunidad internacional para generar confianza y seducir inversiones.

Un día va al Foro de Davos y dice que los que están allí “promueven la agenda siniestra del wokismo”. Otro día afirma que los organismos internacionales fueron “apropiados por los neo-marxistas que cooptaron el sentido común de Occidente”. Un día sostiene que “el FMI no es más que un grupo de burócratas” y al siguiente sonríe con el pulgar arriba junto a sus autoridades. Un día acusa a “los principales líderes de Occidente de cambiar el modelo de la libertad por el colectivismo”. Otro día se suma a Liechtenstein, Palestina, Kosovo, Taiwán y el Vaticano para formar parte del selecto grupo de países que no integran la Organización Mundial de la Salud, siguiendo la iniciativa de Trump con los Estados Unidos. Y, también como Trump, repudia la Agenda 2030, a la que están adheridos todos los países de la ONU: “No vamos a adherir al marxismo cultural y la decadencia”.

Esta semana lo volvió a hacer.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Antisistema. En su discurso en la ONU la acusó de ser “una organización inútil que solo sirve para alimentar una casta de parásitos arrogantes, disfrazados de burócratas bienintencionados”. Que fue la misma acusación que le formuló en 2024.

En su viaje, criticó a la ONU y generó miedo advirtiendo del “riesgo kuka”. Cree que daña a sus…

Sus críticas al organismo que simboliza el relacionamiento y la cooperación internacional de la posguerra recordaron los duros discursos que en el mismo sentido hacían Fidel Castro y Hugo Chávez.

La gran diferencia es que ni el cubano ni el venezolano tenían la pretensión de generar confianza entre los principales actores internacionales, para seducir a los mercados y convencer a los inversores públicos y privados de apostar en sus países.

Como se supone que Milei sí tiene esa aspiración, la pregunta es si será adecuado su método de seducción posicionando a la Argentina al margen de cierto consenso internacional.

Él sostiene que su alianza con Trump lo coloca en el centro del poder mundial (“Soy uno de los dos líderes más importantes del planeta”). No es el caso.

Donald Trump puede representar una anomalía para el sistema internacional, un líder que no genera respeto entre sus pares, pero es el jefe de la principal potencia y el que controla –entre múltiples resortes de poder económicos y políticos– el mayor arsenal nuclear.

La única similitud de Milei con él es la anomalía, ni siquiera se parecen ideológicamente. Frente al establishment internacional, las excentricidades del argentino solo son excentricidades.

Además de maltratar a sus audiencias internacionales de la misma forma que lo hace con las de aquí, su manual para seducir al capital incluye la táctica de infundirle miedo.

En su encuentro con 160 inversores en el Club Económico de Nueva York volvió a hablar del “riesgo kuka” y de un enemigo electoral llamado “enano soviético” que pone en peligro el futuro argentino. Un argot ajeno para cualquiera que no siga el día a día argentino, pero que alcanza para dejar plantada una sombra sobre el futuro que difícilmente sirva de atractivo para los empresarios. En especial cuando va acompañada de encuestas que ponen en duda la reelección presidencial.

Ya en marzo, en un evento en Nueva York destinado a atraer inversiones (Argentina Week), Milei –supuestamente el encargado de mostrar previsibilidad y una comunión con el empresariado nacional– se dedicó a insultar a algunos de los dueños más poderosos del país como Rocca y Madanes Quintanilla, también con un argot solo entendible para la interna doméstica. En aquel momento, las crónicas coincidieron en una preocupación generalizada que había dejado su intervención: “Esto no es lo que quieren escuchar los inversores”.

El periodista al que en este viaje le concedió una entrevista (cómo se nota cuando un periodista ejerce su profesión sin compromisos con el gobierno de turno) pertenece a Bloomberg, una de las agencias especializadas en economía más reconocidas del mundo. Sus preguntas fueron representativas de las dudas que despierta “el mayor éxito económico de la historia de la humanidad”: la contracción económica, la perspectiva negativa para los próximos meses, la posibilidad de una recesión, la suba del desempleo y las trabas que aún rigen sobre los movimientos de capitales.

El último gesto del Presidente antes de regresar fue faltar sin aviso a una reunión con grandes empresarios que le había organizado su amiga Susan Segal, titular del Consejo de las Américas.

Nuevos malos datos. Las dudas de Bloomberg y del círculo rojo internacional parecen reflejarse en la preocupante caída de las inversiones.

Los nuevos datos revelan que en el segundo trimestre del año la inversión cayó un 0,8%, acumulando cinco trimestres a la baja, y 11% menos que hace un año. Incluso, la inversión actual se ubica 14% abajo del tercer trimestre de 2023. Equivale a apenas un 17% del PBI, lo que indica una inversión similar a la que había durante la pandemia.

… adversarios, pero daña a su gobierno y al país, trayendo al presente los fantasmas del futuro

¿Por qué no llegan las inversiones si Milei es el presidente más promercado de la historia, según él, promotor de una herramienta como el RIGI que otorga importantes beneficios impositivos a los inversores?

En la columna anterior (“Por qué estamos mal si estamos tan bien”) se enumeraba la sucesión de índices negativos de la economía conocidos durante los días previos (descenso del PBI y del consumo, aumento de la desocupación, caída del poder adquisitivo y del uso de la capacidad instalada de las empresas, etc.). En la última semana las cosas no mejoraron.

Ahora se supo que en julio la actividad económica cayó 2,9%, representando la mayor contracción mensual en seis años, la anterior había sucedido debido al covid. En la comparación interanual, la baja fue de 1,4%. Son todos datos del Indec. Algunos especialistas equiparan esta caída con las que se suelen producir tras una devaluación y advierten del posible ingreso a una recesión a partir de la baja del PBI registrada durante el trimestre anterior.

El Indec también informó que la pobreza subió al 32,3% en el semestre, afectando a 15 millones de personas.

El viernes, el día que Javier Milei regresó de su gira, los mercados lo recibieron con un riesgo país subiendo por encima de los 600 puntos básicos (el más elevado desde marzo, con un incremento de casi el 50% con respecto a julio) y un índice Merval que cerró en el nivel más bajo desde abril.

Daños. Esta semana, el Presidente partirá hacia París para encabezar una nueva edición de Argentina Week. El objetivo es seguir seduciendo a la comunidad internacional.

Aunque la experiencia indica que el capital es reacio a apostar en países inestables gobernados por líderes inestables, es probable que Milei insista en su táctica de seducir inversores a patadas.

Es una lástima, como economista debería saber lo que la historia económica enseña. Sin confianza no hay desarrollo posible porque es difícil invertir en países donde sus gobiernos se jactan de evitar los consensos y las reglas cambian cada cuatro años.

Milei puede seguir maltratando a propios y ajenos, y anticipar una catástrofe si no es reelecto.

Quizá crea que es la mejor forma de mostrar su excepcionalidad y conseguir apoyos. Pero lo que consigue es sumar más desconfianza a la desconfianza que de por sí despierta la Argentina.

Intentando dañar a sus eventuales competidores electorales, en realidad daña a su gobierno, trayendo al presente los miedos del futuro.

Que es una forma de dañarnos a todos.