El Riesgo País escala a 609 puntos por la caída generalizada de los bonos en dólares

El Riesgo País aceleró su tendencia alcista en la jornada bursátil de este viernes 25 de septiembre de 2026 y cerró las operaciones en 609 puntos básicos, marcando una suba diaria de 31 unidades (+5,4%) en comparación con las 578 unidades registradas en la rueda anterior. El indicador que confecciona la entidad bancaria internacional JP Morgan superó la barrera de los 600 puntos por primera vez en casi seis meses, acumulando un incremento del 18,9% en lo que va de septiembre.

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Este comportamiento de la sobretasa crediticia estuvo traccionado por un nuevo retroceso en los precios de la renta fija soberana en moneda extranjera negociada en Wall Street y en la plaza local, en un marco de selectividad operativa y mayor prudencia por parte de los inversores ante el contexto financiero internacional y la evolución de los indicadores económicos domésticos.

El Riesgo País concluyó la rueda comercial de este viernes 25 de septiembre de 2026 en 609 puntos básicos. Durante el desarrollo de las operaciones en las plazas financieras internacionales, el índice administrado por JP Morgan marcó un precio de apertura de 578 puntos, registró un piso intradiario en ese valor inicial y escaló hasta tocar un techo intradiario de 628 unidades antes de fijar su precio de cierre definitivo en la cota mencionada. Este avance en el spread crediticio respondió al ajuste negativo que experimentaron los Bonos Globales y Bonares en moneda extranjera, los cuales cayeron hasta un 1,1% en el exterior.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del indicador de sobretasa elaborado por JP Morgan evidenció una marcada dinámica de reacomodamiento al alza. Tras haberse posicionado en 485 puntos básicos el viernes 11 de septiembre, el diferencial de rendimiento quebró el canal de compresión observado a comienzos de mes e inició un sendero de progresivo avance.

En las ruedas correspondientes al ciclo semanal reciente, la cotización de la prima crediticia acentuó su recorrido ascendente. El índice se ubicó en 524 puntos básicos el viernes 18 de septiembre, avanzó a 533 puntos el lunes 21 de septiembre y cotizó en 555 puntos básicos el martes 22 de septiembre.

En el tramo final del período comercial, el indicador administrado por JP Morgan aceleró su tendencia alcista. La prima de riesgo ascendió a 566 puntos básicos el miércoles 23 de septiembre, cotizó en 578 puntos el jueves 24 de septiembre y alcanzó los 609 puntos en la jornada de este viernes 25 de septiembre.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Estos últimos instrumentos emitidos por la administración estadounidense son tomados universalmente en las plazas bursátiles globales como el activo financiero libre de riesgo crediticio, funcionando como la tasa de base segura sobre la cual se calcula la sobretasa requerida a otras naciones.

Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). El valor de la prima de riesgo se expresa formalmente a través de unidades de medida conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa equivalente a 100 puntos representa de forma matemática exacta una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión por encima del rendimiento del bono de referencia estadounidense.

El índice global administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza y la expectativa de los inversores hacia una determinada plaza se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de órdenes de venta y sus rendimientos implícitos suben por efecto matemático inverso, elevando de forma automática el spread crediticio.