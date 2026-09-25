El Banco Central no compró dólares y las reservas cayeron por un pago de US$ 800 millones al FMI

El Gobierno concretó este viernes un pago de casi US$ 800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses, por lo que las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) disminuyeron en aproximadamente US$ 600 millones y finalizaron la semana en US$ 48.245 millones. En concreto, la autoridad monetaria desembolsó US$ 793 millones, lo que influyó directamente en la disminución del stock diario de reservas.

La misión del FMI y el factor Estados Unidos: qué puede pasar con la Argentina

En paralelo, el dólar subió cinco pesos y cerró la semana en $1.545. El BCRA, en tanto, finalizó la jornada con saldo neutro, es decir, no consiguió comprar reservas al no intervenir en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). A pesar de esta caída el BCRA lleva comprados US$ 14.327 millones en el año, mientras que acumuló hasta el momento US$ 7.080 millones.

Es la cuarta vez en el año en que el Central termina con saldo neutro en el mercado de cambios desde que empezó el programa de compra de reservas. El 2 de enero, el 28 de julio y el 7 de septiembre fueron las ocasiones anteriores. El 28 de julio, además, el Tesoro vendió US$ 145 millones para intentar contener el tipo de cambio.

Más allá del pago al FMI, la caída de las reservas responde también a otros factores. El analista financiero Andrés Reschini explicó para PERFIL que, “hasta donde BCRA detalla los factores de variación, los dos principales componentes que explican la merma son los pagos a organismos internacionales y la variación en encajes".

A eso se sumaron, según señaló, otros movimientos de valuación. “En las últimas ruedas siguió retrocediendo el oro y se debilitó levemente el yuan contra el dólar, esas dos variables también afectan negativamente a las reservas”, detalló.

De todos modos, Reschini consideró que el movimiento no representa, por ahora, un motivo de preocupación. “De momento no me preocuparía demasiado por eso pero sí es un tema para seguir”, sostuvo.

Una ex FMI pidió que Argentina acumule reservas “más rápido”

La exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, planteó que la Argentina necesita permitir una mayor depreciación del peso y acelerar la acumulación de reservas, dos cuestiones que consideró centrales frente a eventuales episodios de tensión cambiaria y al escenario electoral de 2027.

La economista vinculó la necesidad de reforzar las reservas con la posibilidad de que se produzcan episodios de desorden en el mercado cambiario. Según su análisis, la experiencia argentina con su moneda hace necesario contar con un mayor respaldo de divisas para atravesar eventuales períodos de volatilidad.

“Argentina tendrá que acumular reservas de divisas, aunque el objetivo sea, obviamente, contar con un tipo de cambio flotante”, afirmó. Y agregó que, por los antecedentes del país, la acumulación debería realizarse “a un ritmo mucho más acelerado” que el actual.

Frente a la advertencia de Gopinath, Reschini relativizó la posibilidad de establecer de antemano una cifra necesaria para el próximo año. “Creo que eso es lo que deja tranquilo al FMI. Y agregó: “Quizás deba acumular más rápido pero por estacionalidad puede tener una oportunidad hacia fin de año”.

En paralelo, advirtió que las condiciones financieras internacionales también pueden complicar la estrategia oficial para conseguir dólares. “El alza en las tasas de bonos de Tesorería del Gobierno de EEUU ensancha los spreads globales y en particular de emergentes”, explicó.

Según Reschini, ese escenario, sumado a factores locales, “dificulta la colocación de deuda en dólares del Gobierno Nacional” tanto en el mercado externo como en el local, donde, en principio, el Ejecutivo espera hacerse de divisas. “Esto enciende algunas alertas entre los inversores”, afirmó.

En la misma línea, el economista Federico Machado consideró que la baja de reservas registrada tras el pago al FMI tampoco representa, por ahora, un factor preocupante. Sin embargo, puso el foco en las necesidades de financiamiento del Tesoro para los próximos meses.

“No lo veo preocupante por ahora, aunque sí el Tesoro debe definir cómo financiará los pagos de deuda hasta diciembre y en enero, aproximadamente US$ 7.000 millones en total”, señaló.

FN