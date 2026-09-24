La ex número dos del FMI advirtió que Argentina tiene que ajustar el tipo de cambio y acumular reservas “más rápido”

La exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, planteó que la Argentina necesita permitir una mayor depreciación del peso y acelerar la acumulación de reservas, dos cuestiones que consideró centrales frente a eventuales episodios de tensión cambiaria y al escenario electoral de 2027. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el economista estadounidense Tyler Cowen.

La misión del FMI y el factor Estados Unidos: qué puede pasar con la Argentina

Gopinath, que actualmente es profesora de Economía en la Universidad de Harvard y dejó su cargo como primera subdirectora gerente del FMI en 2025, sostuvo que el peso argentino “necesita ajustarse más” y que debería permitirse una mayor depreciación respecto de lo que ocurre actualmente. Al mismo tiempo, señaló que el país tendrá que acumular más divisas aun bajo un esquema de tipo de cambio flotante.

Gopinath pidió acumular reservas a un ritmo más acelerado

La economista vinculó la necesidad de reforzar las reservas con la posibilidad de que se produzcan episodios de desorden en el mercado cambiario. Según su análisis, la experiencia argentina con su moneda hace necesario contar con un mayor respaldo de divisas para atravesar eventuales períodos de volatilidad.

“Argentina tendrá que acumular reservas de divisas, aunque el objetivo sea, obviamente, contar con un tipo de cambio flotante”, afirmó. Y agregó que, por los antecedentes del país, la acumulación debería realizarse “a un ritmo mucho más acelerado” que el actual.

El planteo aparece en momentos en que el Gobierno mantiene como uno de los objetivos de su programa económico la recomposición del stock de reservas. En lo que va de 2026, el Banco Central acumuló compras de divisas por más de US$14.000 millones, un volumen que permitió superar ampliamente la meta mínima de adquisición de dólares prevista para todo el año.

La mirada sobre las elecciones de 2027

Gopinath también puso el foco en el próximo proceso electoral. Según explicó, la cercanía de las elecciones presidenciales de octubre de 2027 puede llevar a los mercados a evaluar la continuidad de las reformas económicas implementadas durante la administración de Milei.

En ese sentido, consideró razonable que exista una pausa en las decisiones de inversión ante la incertidumbre sobre la continuidad del programa. “Se avecinan las elecciones”, señaló, y planteó que el mercado puede preguntarse si las reformas continuarán o si habrá una reversión de las políticas aplicadas hasta ahora.

Al mismo tiempo, la exfuncionaria del FMI reconoció el compromiso de Milei con el orden fiscal. Recordó sus conversaciones con el Presidente durante su paso por el organismo y sostuvo que se trata de un aspecto en el que el mandatario “no cederá en absoluto”, aunque planteó dudas sobre el grado de respaldo que ese enfoque tiene en el resto de la dirigencia política.

La advertencia por la morosidad bancaria

La entrevista también abordó el deterioro de la calidad del crédito. Gopinath señaló que aumentaron los préstamos en mora y consideró que el Gobierno debería implementar rápidamente un mecanismo para resolver esos créditos.

“Los préstamos en mora han aumentado. Lo que Milei debería hacer es implementar rápidamente un proceso de resolución para estos préstamos, un proceso impulsado con soluciones de mercado y no de rescate a las entidades”, mencionó.

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