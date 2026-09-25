“Nos vamos a tener que sentar con el Fondo Monetario”: Andrés Asiaín explicó en RDEco qué necesita la Argentina para recuperar el crédito

La confrontación política, el respaldo financiero de Estados Unidos y las dificultades para recuperar el acceso a los mercados de deuda fueron algunos de los temas analizados por los economistas Sebastián Waisgold, Martín Simonetta y Andrés Asiaín. Durante el debate, los especialistas abordaron el impacto de las señales políticas sobre los inversores y las perspectivas del financiamiento argentino.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Waisgold cuestionó la confrontación entre el Gobierno y la oposición, Simonetta analizó la relación entre el riesgo país y el respaldo de Estados Unidos, y Asiaín planteó la necesidad de discutir políticas de desarrollo de largo plazo y reducir la dependencia del endeudamiento externo.

Riesgo país, mercados y respaldo de Estados Unidos

Waisgold cuestionó el impacto de la confrontación política en la percepción internacional de Argentina. “Yo creo que eso le resta al país”, sostuvo al referirse a los cruces entre el Gobierno y la oposición durante sus encuentros con inversores.

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Para Waisgold, Argentina debería mostrar mayor capacidad de diálogo político: “Tenemos que empezar a madurar como sociedad, también como política”. Y agregó: “Argentina tiene que ir a un lugar más allá de la rivalidad”.

Martín Simonetta puso el foco en la relación entre el riesgo argentino y el respaldo financiero estadounidense. “Va a ser clave para ver qué apoyo tiene”, afirmó al referirse al escenario electoral. También planteó una pregunta central: “¿Cuál sería el dólar hoy si Estados Unidos no hubiera apoyado a la Argentina el año pasado?”.

Simonetta advirtió además sobre el comportamiento de los inversores internacionales: “Los inversores tienen millones de opciones de inversión, no les interesa la cosa chiquita de la Argentina”. En ese contexto, consideró que determinadas señales políticas pueden generar interrogantes entre quienes evalúan invertir en el país.

Asiaín, en cambio, relativizó la centralidad del riesgo país y planteó que la discusión debería concentrarse en políticas económicas estructurales. “Quiero relativizar un poco la importancia del riesgo país y la importancia de cómo nos presentamos en términos de política de Estado”, señaló.

Para el economista, el desafío pasa por generar consensos de largo plazo: “La política de Estado de la Argentina no tendría que ser cómo nos vamos a sentar con el JP Morgan a ver si le caemos bien”. En cambio, propuso discutir “cómo vamos a desarrollar Vaca Muerta para que derrame en ciertos sectores, la política científica, la política nuclear, la política de vivienda”.

Deuda con el FMI y el desafío de financiar el desarrollo

Asiaín cuestionó la dependencia del endeudamiento externo y sostuvo: “Argentina está en la puerta del supermercado mundial pidiéndole plata a todo lo que pasa”. Según su diagnóstico, “los ministros de Economía son pedidores de plata porque no estamos logrando que con nuestros propios recursos [...] lograr autosostenernos”.

El economista destacó la oportunidad vinculada con los recursos naturales y los precios internacionales: “Tenemos una oportunidad histórica por el desarrollo petrolero, por los términos de intercambio, de estabilizar esta moneda con recursos propios”.

Sin embargo, advirtió que la deuda con el FMI constituye un condicionante para recuperar plenamente el financiamiento privado: “Si queremos pensar en reabrir los mercados de deuda privada en algún momento, antes nos vamos a tener que sentar con el Fondo Monetario”.

Y concluyó: “Si en Argentina no se sienta a negociar políticamente con el Fondo, un horizonte de mediano y largo plazo viable, la relación con los privados no va a ir para ningún lado”.