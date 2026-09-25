RDEco: por qué los inversores dudan de la capacidad de la Argentina para sostener sus compromisos de deuda

Las dificultades de Argentina para afrontar sus vencimientos de deuda, las dudas sobre el tipo de cambio y el costo económico de priorizar la baja de la inflación fueron algunos de los temas analizados por el economista Sebastián Waisgold. El analista advirtió que, más allá de la capacidad de pago de los próximos compromisos, los inversores también observan el destino del nuevo endeudamiento y la posibilidad de generar los dólares necesarios para sostenerlo.

En su participación en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Waisgold se refirió a las perspectivas del esquema cambiario, la acumulación de reservas y las consecuencias de sostener la desinflación en un contexto de actividad económica debilitada. También planteó interrogantes sobre el empleo, los ingresos y la evolución del costo de vida.

La deuda argentina y las dudas de los inversores

El entrevistado señaló que el principal interrogante de los inversores no pasa únicamente por la capacidad de pago de los próximos vencimientos, sino por el destino del nuevo endeudamiento. “El problema que siempre estamos enfrentando es para qué vamos a pedir deuda: ¿la vamos a pedir para hacer obra pública, para desarrollar rutas, para hacer infraestructura para el país o para pagar deuda?”, planteó.

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Según el analista, el historial de endeudamiento argentino condiciona la confianza del mercado. “Argentina históricamente viene pidiendo deuda para pagar deuda y eso es lo que nos mete en un bucle del que no podemos salir”, afirmó.

Además, destacó que los inversores observan si el país podrá generar los dólares necesarios para sostener sus compromisos: “Argentina cambió su matriz energética, empieza a tener dólares de acuerdos a matriz, de minería, del agro, pero parece que hay algo como que está faltando y que los inversores no les termina de convencer”.

Dólar, reservas y riesgo cambiario

Waisgold consideró que el Gobierno tendría recursos para afrontar los próximos vencimientos, aunque advirtió que persisten dudas sobre la evolución del tipo de cambio. “El gobierno aseguró, yo creo que es así porque viene comprando reservas, que para los próximos vencimientos va a tener”, sostuvo.

Sin embargo, planteó interrogantes sobre el esquema cambiario: “Me parece que el mercado también tiene dudas de qué puede pasar con el tipo de cambio”. En ese sentido, recordó el episodio en el que una intervención estadounidense contribuyó a contener al dólar: “Si Scott Bessen tuvo que hacer un tweet para frenar el dólar en ese momento, [...] hoy no sé si estaríamos”.

Para Waisgold, el dólar continúa siendo una variable central para la economía argentina: “Cada gobierno que el dólar se le escapó, le pegó a la inflación”. Y agregó: “El dólar lamentablemente todavía [...] es la principal variable económica, es la que le pega a todo”.

Inflación versus actividad económica

El analista también cuestionó el costo de sostener una inflación baja si eso profundiza el deterioro de la actividad. “Si seguimos en ese camino de contener la inflación, pero pegándole a la economía, pegándole a la actividad, en algún momento eso puede estallar y le puede pegar al dólar”, advirtió.

Waisgold planteó incluso una preferencia por un escenario de inflación algo mayor acompañado por más actividad: “A mí no me molesta una inflación de 2,5 con actividad que una de 1,7 en donde la actividad hoy general está más castigada”.

Finalmente, señaló el impacto sobre el empleo y los ingresos: “Hay muchos empleos” afectados durante la transición entre sectores ganadores y perdedores, mientras “la canasta básica sube un poco más de lo que suben los sueldos”.