RDEco: por qué la suba de las tasas de Estados Unidos presiona sobre los bonos argentinos y encarece el financiamiento

La suba del riesgo país y la caída de los bonos argentinos deben analizarse también en función del escenario financiero internacional, según el analista Sebastián Waisgold. El especialista explicó cómo las tasas de interés de Estados Unidos impactan en los títulos argentinos y advirtió sobre el encarecimiento del financiamiento para las empresas.

En su análisis en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Waisgold también se refirió a las dudas de los inversores sobre la sostenibilidad del programa económico, la acumulación de reservas y el impacto de la actividad en la economía cotidiana.

El riesgo país y el impacto de las tasas de Estados Unidos

“Un impacto, por ejemplo, de un 1% de suba [en los bonos del Tesoro de Estados Unidos] es tremendo en un bono a largo plazo como el AE38, como el GD41”, explicó.

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El analista pidió evitar tanto la sobrerreacción como la minimización del indicador: “Tampoco es ni para sobredimensionar, ni para minimizar. El riesgo país es un dato más”. A su vez, advirtió que el encarecimiento del financiamiento puede alcanzar a las compañías argentinas: “Hay empresas argentinas que se están endeudando al 4 o 5%, a la tasa libre de riesgo casi del Tesoro americano, eso va a subir”.

Bonos argentinos, reservas y dudas de los inversores

Waisgold también vinculó la reciente presión sobre los activos argentinos con las dudas que persisten entre los inversores. “Es curioso que inmediatamente que salen de la reunión y declaran, los bonos se hacen triza”, sostuvo al referirse al comportamiento de los títulos después de los encuentros del Gobierno con fondos de inversión.

Para el analista, el mercado sigue de cerca la acumulación de reservas y la capacidad de pago. “El gobierno lo viene haciendo y bastante bien. O sea que nadie duda de la capacidad de pago en el corto y mediano plazo de Argentina”, afirmó.

Sin embargo, señaló que el interrogante central pasa por la continuidad del programa: “También hay dudas sobre cómo va a ser si esta política económica es sostenible”.

La economía real y el impacto en el bolsillo

Waisgold diferenció los sectores exportadores de otras actividades que forman parte de la economía cotidiana. “La economía real también es el resto, es un kiosco, es un almacén, y hoy eso no le está llegando”, planteó.

Según su análisis, esa situación genera preguntas entre los inversores sobre la continuidad de las políticas económicas. “¿Se van a poder seguir sosteniendo estas políticas?”, resumió.

Y agregó: “¿Se van a poder implementar las políticas que prometieron y sostenerlas en el tiempo?”.

Finalmente, Waisgold estimó que la explicación de la caída de los bonos tiene componentes externos e internos: “Es un 70% culpa argentina de la baja de estos bonos, no digo ni del gobierno, de Argentina en todo su conjunto”. Luego precisó: “Un 30% tenés de factor internacional”.