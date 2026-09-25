“Acá no está pasando lo que nos están contando”: Roberto Rojas analizó en RDEco las señales del Gobierno sobre las inversiones

Los economistas Roberto Rojas y Andrés Asiaín analizaron el impacto del contexto internacional, el bajo derrame de las exportaciones y las dificultades de Argentina para recuperar el acceso a los mercados.

Rojas planteó que el actual contexto internacional debe ser aprovechado para generar un mayor impacto sobre la economía doméstica. En tanto, Asiaín puso el foco en las restricciones al financiamiento externo y la deuda argentina con organismos internacionales, durante su participación en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El contexto internacional y el impacto de las exportaciones en la economía

Rojas sostuvo: “Deberíamos centrarnos en la abundancia de este momento y ver con qué herramientas hacemos que se derramen esas estrellas hacia el resto de la economía”.

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Para el economista, el problema se observa especialmente en los grandes centros urbanos: “Esta es una economía extractivista que finalmente no impacta en los grandes conurbanos”. Y agregó: “Cuando hablamos de freno, hablamos de lo que está pasando en los conurbanos, no de lo que está pasando en Ariel o Vaca Muerta o demás, o en zonas portuarias por donde salen las exportaciones”.

Inversiones, Vaca Muerta y las señales para el mercado

Rojas también cuestionó la forma en que se comunican los anuncios de inversiones y puso como ejemplo el caso de Petronas. “La reunión de Nueva York viene con un anuncio de 7.000 millones de dólares en inversiones, cuando en realidad dentro de ese plan estratégico [...] ya teníamos a Petronas con 30.000 millones de dólares que se fue de esa misma inversión”, señaló.

En ese sentido, advirtió sobre la distancia entre los anuncios oficiales y la percepción de los mercados: “El Gobierno tiene a veces algunas formas de comunicación y de no reconocer errores que también hacen que cuando uno tiene que analizar el riesgo país de Argentina, digo, acá no está pasando lo que nos están contando”.

Asiaín, por su parte, puso el foco en el acceso al financiamiento externo y la deuda argentina con organismos internacionales.

La deuda con el FMI y el difícil regreso a los mercados

“Un país como Argentina que tiene tanta deuda con el Fondo Monetario, con organismos institucionales, es muy difícil el regreso a los mercados”, afirmó Asiaín.

El economista utilizó una comparación para explicar su diagnóstico: “Es como que vos estás en la ambulancia y querés jugar a la pelota, no podés”. Según planteó, recurrir a organismos internacionales mediante acuerdos políticos evidencia las dificultades que enfrenta el país para volver a financiarse voluntariamente.

Asiaín explicó además que el Fondo Monetario Internacional tiene prioridad como acreedor: “Si vas a prestar a Argentina vas a ir a los premios detrás del Fondo Monetario, que ya le debés un montón de guita”.

Finalmente, vinculó el comportamiento del crédito y del riesgo argentino con el escenario político internacional: “Creo que la deuda argentina y estas cuestiones especulativas están muy agarradas al ciclo político” y consideró que el financiamiento está condicionado por “un acuerdo político internacional”.