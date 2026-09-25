De CABA a San Juan: cuánto cuesta hoy financiarse en Wall Street y qué provincias tomaron deuda en 2026

Con la emisión de esta semana, San Juan se convirtió en la séptima provincia que salió a buscar financiamiento en los mercados internacionales en el último año. En total, los estados obtuvieron más de US$ 5.000 millones.

En los últimos días, San Juan emitió un bono por US$ 600 millones bajo legislación de Nueva York, destinado a financiar obras de infraestructura. La emisión se realizó a un plazo de nueve años y con una tasa en torno al 9,8%. La provincia volvió a acceder al financiamiento internacional después de aproximadamente dos décadas.

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Matías Salcedo, responsable de Financiamiento en Cohen Aliados Financieros, afirmó que “en un contexto bastante complejo se recibieron muchísimas órdenes. Eso muestra el interés que hay por Argentina y por la provincia de San Juan en particular. El mercado está experimentando una suba de tasas general”.

La victoria del oficialismo en las elecciones legislativas del año pasado y la mejora en la calificación crediticia de Moody’s, que permitió una caída sostenida del riesgo país fueron algunos de los factores propicios para buscar financiamiento externo. En los últimos 12 meses, las provincias que concretaron emisiones son:

- Santa Fe: en diciembre de 2025 colocó deuda con inversores internacionales por US$ 800 millones, a un plazo de nueve años y una tasa de interés anual del 8,1%. La provincia informó que se habían recibido ofertas por US$ 1.800 millones de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1200 minoristas.

- Córdoba: en enero de 2026 salió por segunda vez al mercado con US$ 800 millones, que se sumaron a los US$ 725 obtenidos el año pasado. En total, la provincia mediterránea consiguió financiarse con US$ 1.525 millones a tasas de 9,75% y 8,6% en el orden de las emisiones.

- Entre Ríos: en febrero concretó lo que denominó una “exitosa colocación” en el mercado internacional de deuda, emitiendo un bono de US$ 300 millones. La estructura del bono tiene una vida promedio de seis años, un cupón anual del 9,55% con pagos semestrales y vencimientos de capital de 33,33% en 2031, 33,33% en 2032 y 33,34 por ciento en 2033.

- Chubut: en abril realizó una colocación por US$ 650 millones, marcando el regreso de la provincia a los mercados externos luego de más de una década. Además, la colocación se concretó con un plazo de 10 años, considerado uno de los más extensos logrados recientemente por una provincia argentina, y con una tasa del 9,45%.

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: en mayo la administración de Jorge Macri colocó US$ 500 millones de la Serie 14 del Bono Tango, con una tasa de rendimiento de 7,375%, el costo financiero más bajo de su historia crediticia desde que alcanzó su autonomía en 1996, según informó el Gobierno porteño. En noviembre del año pasado, había obtenido US$ 600 millones con la Serie 13 del Bono Tango a una tasa del 7,8%, considerada por la administración de CABA como una de las más bajas que la Ciudad obtuvo en los mercados internacionales.

- Neuquén: en julio, con el atractivo de Vaca Muerta como factor principal, colocó US$ 500 millones con una tasa de interés del 7,35%. Los fondos obtenidos estarán destinados a acelerar el plan de obras públicas previsto por el gobierno provincial. El bono tendrá amortizaciones anuales equivalentes a un tercio del capital en los años 2032, 2033 y 2034, e incorpora una opción de recompra (“call”) a la par en 2031.

Cambio en el tablero

Leo Anzalone, director del CEPEC, opinó que "varias provincias aprovecharon muy bien una ventana de oportunidad que se abrió durante el año, cuando el riesgo país estaba bastante más bajo y había una mayor demanda por activos argentinos. Chubut, por ejemplo, logró colocar US$ 650 millones a 10 años al 9,45%, con órdenes por más de US$ 2.000 millones. CABA y Neuquén consiguieron incluso tasas algo superiores al 7%, que fueron de las más bajas entre las emisiones provinciales recientes".

Según el economista, eso muestra que no fue solamente una reapertura del mercado para las provincias, sino que hubo un momento particularmente favorable para aprovechar. "Hoy el escenario es diferente. El riesgo país volvió a subir y las tasas internacionales también están jugando en contra. De hecho, CABA decidió postergar una nueva emisión de hasta US$ 150 millones justamente por el deterioro de las condiciones de mercado".

Para el futuro, Anzalone sostuvo que habrá un escenario más selectivo: "Las provincias que tengan buenos fundamentos fiscales, ingresos en dólares o garantías específicas van a seguir teniendo acceso, pero probablemente a un costo mayor. La ventana no está cerrada, pero claramente las condiciones que tuvieron algunos emisores durante la primera mitad del año hoy son más difíciles de conseguir".

Y concluyó: "Las provincias que salieron antes aprovecharon una mejora importante del mercado y, en algunos casos, lograron fijar financiamiento a tasas que hoy serían difíciles de repetir. La suba reciente del riesgo país vuelve a poner en primer plano la importancia del timing de las emisiones".

LM/MSS