A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 25 de septiembre

El dólar blue hoy cerró este viernes 25 de septiembre a un valor en el mercado de $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 25 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 25 de septiembre el dólar oficial cotiza a $1.490,00 para la compra y $1.540,00 para la venta.

Luis Caputo culpó a la lluvia y al mundial por la caída de la actividad económica en julio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 25 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.540,20 para la compra y $1.542,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 25 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 25 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 25 de septiembre a $1.608,80 para la compra y $1.609,30 para la venta.

El Riesgo País escala a 578 puntos tras la continua caída de la renta fija soberana en el mercado

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 25 de septiembre a $2.002 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este viernes 25 de septiembre en $1.603,87 para la compra y $1.606,66 para la venta.

RDEco: economistas analizaron el impacto del tipo de cambio y los costos sobre la industria

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 570 puntos básicos este viernes 25 de septiembre.