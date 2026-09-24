RDEco: economistas analizaron el impacto del tipo de cambio y los costos sobre la industria

La discusión sobre el tipo de cambio quedó atravesada por una cuestión central: cómo recuperar la competitividad sin que una devaluación vuelva a trasladarse rápidamente a los precios. Alejandro Barros puso el foco en la estructura de costos y afirmó: “El costo más grande y más destructivo del comercio es el Estado, la incidencia del Estado en cualquier precio”. Según planteó, “lo que nosotros necesitamos es bajar el nivel a niveles normales del planeta”.

En Ronda de Economistas, por +Perfil, el especialista sostuvo que una corrección cambiaria aislada no resolvería el problema. “Si corregís, insisto, la corrección de costos”, planteó, y propuso ampliar el financiamiento productivo: “Aumentando la masa de préstamos que van al sector para el movimiento de capital de trabajo”. Su conclusión fue directa: “Con más financiamiento” se puede aumentar la actividad, reducir costos y disminuir el peso relativo del Estado.

Tipo de cambio y competitividad exportadora

Miguel Ponce cuestionó la idea de que el crecimiento de las exportaciones descarte automáticamente la existencia de problemas cambiarios. “Estamos exportando PCA”, ironizó, y explicó que “si vos tenés la apertura planteada como está y tenés el retraso de tipo cambiario, lo que tendés a hacer es a incentivar, facilitar la importación”.

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A su entender, esa dinámica afecta especialmente a la industria: “Objetivamente le quitás competitividad a los sectores exportadores que producen acá, sobre todo las manufacturas de origen industrial”.

El economista también planteó el dilema entre expandir la economía y preservar el objetivo de desinflación. “¿Aumentamos el nivel de actividad o seguimos en la lucha antiinflacionaria?”, preguntó, y consideró que “ese es un debate que el Gobierno no lo tiene claro”.

Barros, en cambio, sintetizó la prioridad que atribuyó al Gobierno: “Primero bajar la inflación, con eso voy a tener el capital político necesario para reelegir, después me hablan de todo lo demás”.

El desafío del crecimiento y los tiempos políticos

Santiago Llull advirtió sobre los tiempos necesarios para que un programa económico genere resultados visibles. “La economía es un experimento social”, señaló, aunque remarcó que “tenés que tener ese timing de que la gente se quede entusiasmada con el experimento que vos podés hacer”.

Con una comparación cinematográfica, resumió su planteo: “Por más que el final sea buenísimo, no te lo vas a llegar a descargar” si el proceso resulta demasiado extenso y aburrido. Para Llull, “lo que está haciendo es llevando el experimento que puede llegar a resolverse, pero que lleva demasiado tiempo y aburrido”.