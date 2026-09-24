RDEco: el campo prioriza la baja de retenciones frente al reclamo por un dólar más alto

En el sector agropecuario, el reclamo por un dólar más alto perdió protagonismo frente a otras demandas, especialmente la reducción de las retenciones. Javier Preciado Patiño explicó que “no es algo que se escuche en las reuniones de los productores, incluso de las entidades que los nuclean, el tema del tipo de cambio”. Según señaló, históricamente existió una relación entre el dólar y los derechos de exportación: “A un tipo de cambio alto, retención alta, a un tipo de cambio bajo, convertibilidad, cero retención”.

En Ronda de Economistas, por +Perfil, el analista describió el escenario actual como una situación intermedia: “Hoy estamos a media agua”, con distintos niveles de retenciones según cada producto. En ese sentido, detalló que “soja paga entre 24, maíz 8,5, el trigo 5,5, el girasol 4,5” y cuestionó la lógica detrás de esas diferencias: “¿Cuál es la lógica de esto? No la voy a poder explicar realmente”.

Retenciones y el escenario para el agro

Preciado Patiño sostuvo que el sector reclama principalmente una reducción de los derechos de exportación. “En el agro, si vos escuchás, bajame retenciones, sacame retenciones”, resumió. Sin embargo, consideró que el esquema oficial plantea una reducción gradual y utilizó una metáfora para describir las expectativas del productor: “Ese caramelo para 2028”.

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El especialista destacó, además, que el desempeño actual del campo no depende exclusivamente del tipo de cambio. “Estamos navegando a media agua, con un tipo de cambio y una retención en un nivel medio”, afirmó. Y explicó que la situación se sostiene, entre otros factores, por las condiciones productivas y externas: “Entramos en un ciclo húmedo de muy buena productividad y un mercado internacional que ayuda”.

Con tono irónico, resumió la capacidad de adaptación del principal cultivo argentino: “Parece que juega en todos los partidos. Bien, parece que la soja se acomoda”.

Devaluación, precios y consumo

Santiago Llull puso el foco en el impacto que tendría una eventual corrección cambiaria sobre los precios. A su entender, el mecanismo tradicional de traslado a precios podría ser diferente en el actual contexto de consumo debilitado: “Si va a mercado, a cualquier comercio, ya no están vendiendo”. Por eso, planteó que “el pass-through ya quedó de alguna manera obsoleto”.

El economista recordó que, en otros períodos, los comerciantes podían trasladar rápidamente las variaciones del dólar a los precios porque el consumo acompañaba. En cambio, consideró que actualmente “si vos hacés una corrección del 20%, ¿cómo se ha hecho en varios gobiernos?, para mí no habría tanto pass-through”.

De todos modos, advirtió que una modificación cambiaria tendría efectos específicos: “Sí, por supuesto que va a recargar todo lo que tenga que ver con tarifas, todo lo que tenga que ver con transporte”. Concluyó que, ante una corrección de una variable, “tendrás que aguantar la otra”.