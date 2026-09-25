viernes 25 de septiembre de 2026
ECONOMIA
Fuerte suba

Alerta en los mercados: el riesgo país salta a 628 puntos y queda cerca del máximo del año

El indicador de JP Morgan acelera la suba y profundiza el deterioro de los activos argentinos. Ayer había cerrado en 578 puntos y la escalada de septiembre ya lo dejó en niveles que no se veían desde hace meses.

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Mercados | Unsplash

El riesgo país salta hasta los 628 puntos básicos y vuelve a encender una señal de alerta en los mercados argentinos, en una jornada marcada por una nueva presión sobre los bonos soberanos. El indicador que elabora JP Morgan había cerrado este jueves en 578 puntos, con una suba de 2,1%, y acumula una fuerte escalada durante septiembre. En la jornada el indicador sube más de 8% en el día.

Con el nuevo salto, el riesgo país se acerca al máximo registrado en lo que va de 2026, de 637 puntos, alcanzado el 30 de marzo, según la serie histórica disponible.

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