El riesgo país salta hasta los 628 puntos básicos y vuelve a encender una señal de alerta en los mercados argentinos, en una jornada marcada por una nueva presión sobre los bonos soberanos. El indicador que elabora JP Morgan había cerrado este jueves en 578 puntos, con una suba de 2,1%, y acumula una fuerte escalada durante septiembre. En la jornada el indicador sube más de 8% en el día.

Con el nuevo salto, el riesgo país se acerca al máximo registrado en lo que va de 2026, de 637 puntos, alcanzado el 30 de marzo, según la serie histórica disponible.

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