Licitación de deuda: el Tesoro buscar renovar $8,6 billones

El Tesoro Nacional regresa al mercado local y presentó el menú para la segunda y última licitación de septiembre, en donde buscará renovar vencimientos de $8,6 billones con instrumentos que caducan antes de las elecciones presidenciales del año próximo.

La Secretaría de Finanzas presentó el menú compuesto por letras y bonos capitalizables en pesos y vinculados al dólar.

Se trata de un menú conformado a corto plazo. El Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR (TML27) tiene vencimiento en julio de 2027, continuando dentro del mandato de Javier Milei.

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A su vez, ofrecerá dos letras atadas al tipo de cambio mayorista. En el cierre de la jornada, el dólar llegó a tocar los $1.521 durante la rueda, aunque finalizó en los $1.519,5, lo cual significó un incremento diario de $3,5.

El Tesoro enfrenta vencimientos por $8,65 billones, por debajo de los $12,6 billones registrados a finales de agosto. "La menor exigencia se explica principalmente por el canje del D30S6, que alcanzó al 75% del valor nominal en circulación y redujo la presión sobre el vencimiento del miércoles", indicaron desde Dhalmore Capital.

"El Tesoro no debería tener dificultades para alcanzar un rollover del 100% sin otorgar demasiado premio. Los vencimientos son relativamente bajos y el menú se concentra en instrumentos cortos, con pagos anteriores a las elecciones de 2027", añadieron.

El menú de las ofertas

- Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027 (T15E7 - reapertura).

- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 31 de mayo de 2027 (TZXY7 - reapertura).

- Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 30 de julio de 2027 (TML27 - reapertura).

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 30 de octubre de 2026 (D30O6 - reapertura).

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (D30N6 - reapertura).

LM