“Estamos volviendo a girar 90 grados”: Miguel Ponce analizó en RDEco el nuevo mapa económico argentino

Argentina atraviesa una etapa de fuertes contrastes regionales y productivos, con una economía que modifica sus fuentes de generación de divisas mientras persisten elevados niveles de pobreza. Miguel Ponce sintetizó esa realidad a partir de dos noticias regionales: “Estas dos tapas pintan este momento de Argentina”, señaló, y describió “esta contradicción de dos países, de dos velocidades, de dos situaciones que se están viviendo a la vez”.

En Ronda de Economistas, por +Perfil, el economista puso como ejemplo el contraste entre Formosa y Río Negro. Mientras un medio formoseño hablaba de que “80% de las empresas de Formosa” estaban endeudadas, en Río Negro se anunciaba una inversión millonaria vinculada al desarrollo energético. Para Ponce, ambas situaciones muestran las diferentes velocidades con las que se mueve actualmente la economía argentina.

El nuevo mapa económico de la Argentina

Ponce vinculó la transformación de la matriz productiva con la historia económica del país y el desarrollo de nuevos recursos estratégicos. “Estamos volviendo a girar 90 grados con el litio, el oro, el cobre, Vaca Muerta”, sostuvo, antes de definir el escenario actual como “un momento de transición tremendo”.

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La transformación también alcanza al comercio exterior. Ponce explicó que el agro, tradicional generador de divisas, comparte ahora ese protagonismo con el sector energético: “Nosotros hasta ahora teníamos que el agro sin discusión era nuestro caballito de batalla afuera”, afirmó.

Según el especialista, “por primera vez pasa a ser energía”, debido al crecimiento del saldo de la balanza energética. Sin embargo, advirtió que ese resultado tiene una contracara vinculada con la actividad económica interna.

“Tenemos menor importación, menor movimiento, menor utilización de energía por la recesión”, explicó Ponce. Y utilizó una imagen para describir el nivel de actividad industrial: “Si de diez máquinas tenemos siete cubiertas por lona, es obvio que hay menor consumo”.

En ese contexto, concluyó que “pasa a ser ahora nuestra principal fuente de dólares de afuera, el tema de energía”, seguido por otros sectores vinculados al comercio exterior.