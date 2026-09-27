Maratón del Colegio de Abogados: Más de 2.600 participantes en homenaje a los héroes de Malvinas

Más de 2.600 personas participaron este domingo, 27 de septiembre, de la segunda edición de la Maratón del Colegio de Abogados de Córdoba, una convocatoria deportiva que tuvo como eje el homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. Bajo el lema “Malvinas corre con nosotros”, la jornada combinó competencia, participación comunitaria y memoria.

La actividad se desarrolló en la ciudad de Córdoba, con largada en la intersección de Duarte Quirós y Bolívar, frente a la sede de la institución. El circuito certificado recorrió sectores emblemáticos de la ciudad y ofreció dos distancias competitivas: 10 kilómetros y 6 kilómetros.

La remera oficial de la carrera llevó la consigna “Las Malvinas son argentinas”, junto con referencias al año 1982 y los colores nacionales, como parte del homenaje a quienes participaron del conflicto bélico.

“Es el mejor homenaje que Córdoba puede hacerles a nuestros veteranos y caídos en Malvinas. Agradezco a las abogadas y los abogados que nos acompañaron, y a cada vecino y vecina que se sumó a esta jornada”, expresó Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba.

El dirigente también confirmó la continuidad de la iniciativa y anticipó que ya trabajan en la próxima convocatoria. “Ya estamos preparando la tercera carrera el año que viene”, señaló.

Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba.

Quiénes ganaron los 10K y los 6K

La competencia contó con toma de tiempos mediante chip y una premiación para las clasificaciones generales de ambas distancias, además de reconocimientos por categorías.

En los 10 kilómetros masculinos, el podio quedó integrado por Aron Quiroga, Agustín Alaniz y Mauricio Garzón. En la clasificación femenina, las primeras posiciones fueron para Paula Galíndez, Nadine Vilca y Antonella Guerrero.

En la prueba de 6 kilómetros masculinos, los tres primeros puestos correspondieron a Santiago Juárez, Joaquín Casado y Leandro Moreno. En la categoría femenina, el podio quedó conformado por Tania Siruk, Gabriela Elizabeth Godoy y Celia Mamani.