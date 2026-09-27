Fin del subsidio al gas: "Topo" Rodríguez cruzó a Álvarez Rivero luego de la votación por Zonas Frías

La modificación del régimen de Zona Fría que aprobó el Senado abrió un nuevo capítulo de la discusión política en torno a los subsidios al gas y, particularmente, sobre el funcionamiento del fondo fiduciario que financia el sistema. En ese debate se cruzaron dos posiciones con impacto directo en Córdoba.

Por un lado, la senadora Carmen Álvarez Rivero defendió su voto a favor de la reforma y cuestionó el esquema de financiamiento de Zona Fría. Por otro, el dirigente peronista bonaerense José “Topo” Rodríguez salió a responderle y reivindicó la necesidad de sostener el subsidio.

Álvarez Rivero explicó que su decisión estuvo vinculada con una cuestión de equidad. “Yo voté Zona Fría porque falta equidad”, sostuvo, y puso el foco en los hogares que todavía no cuentan con gas natural y deben utilizar garrafas para cocinar.

Sin embargo, la senadora también cuestionó el mecanismo utilizado para financiar el beneficio. Según planteó, la ley de Zona Fría incorporó un recargo del 7,5% que termina siendo afrontado por los usuarios de gas de todo el país. Apuntó contra el fondo fiduciario que administra esos recursos. En ese sentido, puso como ejemplo a Corrientes, una provincia que, según señaló, realizó aportes al fondo pese a no contar con una cobertura extendida de gas natural.

La senadora sostuvo además que el cambio aprobado no implica dejar sin asistencia a los hogares cordobeses que realmente necesiten una ayuda para afrontar el costo del gas. Según explicó, quienes cumplan con las condiciones establecidas podrán registrarse para acceder al subsidio.

La respuesta llegó desde el peronismo bonaerense. Alejandro “Topo” Rodríguez cuestionó el planteo de Álvarez Rivero y puso el foco en qué ocurrió con los recursos del fondo fiduciario.

El dirigente, cercano políticamente a Natalia de la Sota, viene defendiendo el esquema de Zona Fría y cuestionando la decisión de modificarlo. En su argumento, que finaliza con una "Pobre Cármen", parte de una diferencia central con la postura de la senadora: el problema, según Rodríguez, no estaría en la existencia del fondo sino en el destino y la administración de los recursos que lo integran.

El Senado aprobó el recorte de Zona Fría: cómo votaron los senadores de Córdoba y quiénes perderán el subsidio al gas

El fondo fiduciario se convirtió así en uno de los puntos centrales de la discusión. El mecanismo fue creado para financiar los subsidios destinados a usuarios residenciales de determinadas zonas del país, donde las condiciones climáticas generan mayores necesidades de consumo de gas.

La ampliación del régimen en 2021 incorporó a nuevas regiones, entre ellas distintos departamentos de Córdoba. Desde entonces, los usuarios incluidos accedieron a una tarifa diferencial, financiada mediante un recargo aplicado al resto de los usuarios alcanzados por el sistema de gas natural.

La reforma aprobada por el Senado modifica ese esquema. En Córdoba, 13 departamentos dejarán de estar incluidos automáticamente en el régimen ampliado y sus usuarios deberán cumplir determinados criterios para conservar el beneficio.

Los departamentos alcanzados por el cambio son Capital, Calamuchita, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

El nuevo esquema establece que el acceso al subsidio quedará vinculado a criterios de ingresos y consumo. De esta manera, quienes pierdan el beneficio automático por residir en una zona que deja de estar incluida podrán solicitarlo si cumplen con las condiciones previstas por la nueva normativa.

Ese es, precisamente, uno de los puntos que separa las posiciones de Álvarez Rivero y Rodríguez. Mientras la senadora pone el acento en el costo que el sistema tiene para los usuarios que financian el fondo y en la necesidad de focalizar la asistencia, el dirigente peronista cuestiona qué sucedió con los recursos destinados al régimen y defiende la continuidad del beneficio.

El cruce también tiene una dimensión política para Córdoba. Álvarez Rivero fue una de las senadoras de la provincia que votó a favor de la modificación del régimen. Luis Juez también acompañó el proyecto, mientras que Alejandra Vigo no participó de la sesión.

Con la reforma ya aprobada, la discusión dejará de estar concentrada solamente en el recinto. Para los usuarios cordobeses, el punto clave será cómo se reglamente el nuevo sistema y cuántos hogares que hasta ahora accedían automáticamente al descuento deberán realizar un trámite para mantener la asistencia.