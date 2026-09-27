Tragedia en las Altas Cumbres: Antes del veredicto

Después de casi dos meses de audiencias, el juicio contra Oscar Félix González llega este lunes a una de sus jornadas más esperadas. En la Cámara del Crimen de Villa Dolores, bajo la presidencia del juez Santiago Camogli, los protagonistas escucharán el alegato final de la defensa y, a continuación, se abrirá el tramo más humano del proceso: las ultimas palabras para las víctimas: Alexa Miranda y las hermanas Marina y Vera Szulewicz. En caso de pedirlo, también para el ex funcionario y hombre poderoso del PJ provincial, antes de que el expediente pase a estudio del tribunal.

El juicio reconstruye el choque fatal del 29 de octubre de 2022 en el camino de las Altas Cumbres, a la altura del paraje Niña Paula, que le costó la vida a la docente Alejandra Bengoa y dejó secuelas permanentes en su hija y en la acompañante. Desde el 3 de agosto, cuando arrancó el debate oral, la Cámara escuchó a familiares, testigos de ruta, peritos en accidentología vial y profesionales de la salud, en un proceso que enfrenta tres lecturas distintas de un mismo hecho.

Tres perspectivas, de un solo hecho

El núcleo penal del juicio se juega en la calificación legal del hecho. La fiscal Analía Gallaratto sostuvo la acusación por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas en concurso ideal, y pidió tres años y diez meses de prisión más diez años de inhabilitación para conducir.

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La querella, en cambio, fue más allá: pidió recalificar el hecho como homicidio simple con dolo eventual —figura que habilita penas de ocho años o más— y reclamó diez años de prisión efectiva, al sostener que González conocía el riesgo de sus maniobras al volante. El tribunal ya rechazó ese pedido de recalificación, aunque la discusión sobre culpa o dolo eventual siguió marcando el pulso del debate hasta último momento.

La defensa, a cargo de Miguel Ortiz Pellegrini y Eduardo Santiago Caeiro, mantiene una hipótesis opuesta desde el primer día: atribuye la maniobra que desencadenó el choque al Renault Sandero que conducía Bengoa, a quien acusa de haber sobrepasado en una zona de doble línea amarilla pese a conducir, según sostienen, con la licencia vencida desde 2019. Sobre esa base buscará mañana la absolución de su cliente. En las semanas previas, además, los defensores intentaron anular los alegatos de dos abogados querellantes y pidieron apartar a un tercero por no haber alegado en su momento —planteos que abrieron una disputa procesal paralela y que incluyeron una reserva de caso federal ante una eventual apelación ante la Corte Suprema.

La parte civil, en segundo plano

En la misma jornada del lunes también expondrán los representantes de la Provincia, parte civil del proceso, aunque su intervención queda circunscripta a la discusión patrimonial derivada del hecho y no altera el eje central del debate, que sigue siendo la responsabilidad penal de González.

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Cerrado el círculo de exposiciones, Camogli pasará a deliberar. Se estima que la sentencia podría conocerse a mediados de octubre, cerca de cumplirse cuatro años del choque.

Tres escenarios de un mismo impacto

En el plano judicial, la audiencia de mañana cierra la etapa de posiciones y deja en manos de un solo juez una definición entre culpa y dolo eventual que sentará antecedente sobre cómo se juzgan las conductas temerarias al volante en la provincia.

En el plano político, el proceso no deja de recordar quién es el acusado: un exlegislador con peso propio dentro de la mesa chica del PJ cordobés. Esa condición alimentó, desde el inicio, cuestionamientos sobre un eventual trato deferencial hacia González, algo que el padre de Alexa Miranda planteó abiertamente al denunciar presunta ocultación de pruebas y al cuestionar con dureza la actuación de la fiscal Gallaratto.

En el plano social, la causa dejó de ser un expediente más para convertirse en una causa de Traslasierra. La consigna "Que la Justicia no cambie de carril" convocó durante meses a organizaciones y vecinos a acompañar las audiencias, y la convocatoria para este lunes vuelve a poner el caso en la agenda pública, con la comunidad expectante ante una definición que muchos leen como una prueba de fuego para la Justicia cordobesa.