Giordano desembarca en Bancor y Llaryora suma a un exfuncionario clave a la dirección del banco

El economista Osvaldo Giordano se incorporó al directorio del Banco de Córdoba. El desembarco se produce en una etapa de transformación de Bancor y suma a la conducción del banco a un dirigente con experiencia en las finanzas provinciales y en la gestión nacional.

La noticia fue dada a conocer por el gobernador Martín Llaryora, quien recibió a Osvaldo Giordano en su despacho. Del encuentro también participó el presidente de Bancor, Raúl Paolasso.

La llegada de Giordano se produce en un área estratégica para la gestión provincial. Bancor es una de las principales herramientas financieras con las que cuenta Córdoba y su conducción tiene un rol relevante en el vínculo entre el Gobierno provincial, el sector productivo y el mercado financiero.

Giordano llega al directorio con un recorrido que combina gestión pública y análisis económico. Fue ministro de Finanzas de Córdoba entre 2015 y 2023 y posteriormente ocupó la dirección ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), entre 2023 y 2024. Actualmente preside el IERAL de la Fundación Mediterránea.

Para Giordano, el desafío que tienen Milei y Santilli es "lograr acuerdos entre la Nación y las provincias para hacer las reformas"

Su incorporación también suma al directorio un perfil con fuerte conocimiento de las cuentas públicas cordobesas. Durante ocho años estuvo al frente de Finanzas de la Provincia, primero durante la gestión de Juan Schiaretti y luego en el comienzo de la administración de Llaryora.

Ahora, ese recorrido se traslada a Bancor, en un momento en el que la entidad busca profundizar un proceso de transformación que incluye cambios en su gestión, innovación tecnológica y una mayor orientación hacia el desarrollo productivo.

Desde el Gobierno provincial señalaron que Giordano aporta experiencia en gestión pública, finanzas provinciales y análisis económico. Su llegada busca complementar las capacidades del actual equipo de conducción y acompañar el proceso de modernización de la entidad.

Para Llaryora, además, Bancor representa una pieza relevante de la estrategia económica de Córdoba. El banco público tiene un papel central en el financiamiento de empresas, PyMEs y sectores productivos, además de funcionar como una herramienta de política económica de la Provincia.

La incorporación de Giordano se inscribe así en ese proceso: el exministro de Finanzas vuelve a ocupar un lugar dentro de la estructura de conducción provincial, esta vez desde uno de los organismos económicos más importantes de Córdoba.

El nuevo integrante del directorio tendrá ahora el desafío de aportar su experiencia en finanzas públicas y análisis económico a una entidad que busca consolidar su transformación y reforzar su vínculo con el entramado productivo cordobés.