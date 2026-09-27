Sur Finanzas: tres sociedades inspiradas en jugadores de la selección son investigadas por la Justicia y ARCA

Rodepau Group, Laumart y Gomont son tres sociedades inspiradas en jugadores de la Selección constituidas el mismo día de octubre de 2021, con el mismo domicilio fiscal, de las cuales dos volvieron a encontrarse recientemente como clientes de Sur Finanzas, la financiera envuelta en varias causas judiciales.

Rodepau Group, en homenaje a Rodrigo De Paul; Laumart, por Lautaro Martínez; y Gomont, por Gonzalo Montiel, fueron constituidas el mismo día, con el mismo domicilio, ante el mismo registro notarial, por consecutivas y con socios entrecruzados. Además, las tres fueron incluidas en la base APOC, el registro de ARCA de contribuyentes sospechosos.

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En lo que respecta a la investigación sobre Sur Finanzas, Rodepau Group es la principal afectada dado que la sociedad movió unos $7000 millones durante el período investigado, formando parte del listado de 42 sociedades que la DGI entregó en noviembre pasado como anexo de la denuncia, según informó el diario La Nación.

En el listado aportado por los abogados de la DGI, la firma en homenaje a De Paul ocupaba el segundo lugar con movimientos por $6966 millones en los dos años anteriores, ubicándose detrás de Producciones del Este SRL, la cual encabezaba el ranking con movimientos por $24.968 millones en el mismo período.

La información fue incorporada en el marco de la causa que primero tramitó el juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona y luego pasó a manos del juzgado que subrogaba Luis Armella, con el juez Tomás Rodríguez Ponte como titular.

Rodepau también aparece en un informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que fue realizado tras un pedido de la jueza federal María Servini, en el marco de una de las causas por el "rulo financiero" que luego pasaron al juzgado de Ariel Lijo.

En la causa mencionada Rodepau figura como una firma que realizaba transferencias de pesos a una agencia de cambio denominada Soy Vos SAS. Según se indicó, en solo tres días de 2023 le giró $73,8 millones.

Según indicó La Nación, en este contexto Rodepau y Gomont también aparecen en un listado de clientes de Sur Finanzas. A su vez, fuentes de la financiera declararon al mismo medio que ambas sociedades "llegaron en un mismo paquete" y "se dieron de baja antes de la causa judicial por los volúmenes que movían."

En este contexto, se aclaró que no hay elementos que vinculen a los futbolistas del seleccionado argentino con las firmas investigadas, según confirmaron personas del entorno de los futbolistas a La Nación. Por su parte, la financiera de Vallejo debió cerrar todas sus sucursales como consecuencia del escándalo.

AS /EM