Nueva Córdoba es la contracara del centro: 91 locales vacíos sobre casi 2000 relevados

La vacancia comercial de Nueva Córdoba fue de 4,60% en septiembre, según el tercer relevamiento del año que un estudio privado realizó por encargo del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI). De los 1.978 locales relevados entre calles y galerías, 1.887 están ocupados.

El porcentaje quedó en línea con el 4,35% de marzo. En el medio hubo una caída puntual: en junio la vacancia fue de 3,03%.

Los tres cortes (marzo, junio y septiembre de 2026) son comparables entre sí. Para el CPI, los datos muestran una vacancia baja y estable durante todo el año.

Cuántos locales vacíos hay y por qué

Las vacantes totales fueron 86 en marzo, 60 en junio y 91 en septiembre. Sobre los 80 locales vacíos relevados en las calles del barrio, el 83,75% está expresamente ofrecido en alquiler. Sólo uno fue identificado como abandonado.

Según el CPI, ese dato indica que la vacancia responde mayormente a la rotación comercial normal y no a un proceso de vaciamiento.

El contraste con el Centro

El informe se conoce en medio de la discusión que el CPI viene instalando sobre la reconversión del Centro tradicional. En esa zona, la oferta de departamentos grandes en venta multiplica por siete a la de alquiler.

Se multiplicó por 4 la cantidad de locales vacíos en Córdoba: “Hoy tenemos una oferta muy por encima de la demanda”, alertó Péndola

Para la entidad, la comparación entre ambas áreas confirma que no hay un diagnóstico único para toda la ciudad. Cada zona central tiene su propia lógica de ocupación, uso y demanda. Por eso plantea que la reconversión del Centro es una respuesta a un desbalance puntual y no una alarma generalizada.

El presidente del CPI Lucas Pendola, lo explicó así: "No se puede hablar de 'el mercado inmobiliario de Córdoba' en singular. Nueva Córdoba tiene una vacancia comercial baja y estable, típica de una zona con demanda sostenida. El Centro tiene otro desafío, vinculado a la oferta residencial, y por eso venimos insistiendo con su reconversión. Son diagnósticos distintos que requieren respuestas distintas, y desde el CPI vamos a seguir mostrando esa data zona por zona en vez de vender promedios que no le sirven a nadie".

Cambios dentro del barrio

El relevamiento también detectó movimientos dentro de Nueva Córdoba. Corredores como Independencia, Buenos Aires y Rondeau, que en junio mostraban señales de deterioro, se recuperaron por completo en septiembre.

En sentido inverso, tramos de Laprida, Obispo Salguero y Dámaso Larrañaga aparecen como nuevos focos a monitorear.

Cómo se hizo el estudio

Fue un relevamiento físico presencial. La unidad de análisis fue el local comercial individual, y el indicador central, la vacancia física observable al momento de la visita.

Se recorrieron 21 arterias, entre ellas Laprida, Dámaso Larrañaga, Vélez Sarsfield, Independencia, Rondeau, Buenos Aires y Bulevar San Juan. También se relevaron nueve galerías comerciales, entre ellas Patio Olmos Shopping, Galería Fuente del Ángel y Paseo del Buen Pastor.

El universo comparable suma 1.978 locales: 1.719 en calle y 259 en galerías históricas. En septiembre se incorporó el Paseo Caribú, que no integra la serie histórica comparable. Desde ese mes, además, la vacancia se clasifica en cuatro categorías: abandonado, desocupado sin oferta visible, en venta y en alquiler.