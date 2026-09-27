Lali Espósito 'siempre Monumental': cerró su tercer River junto a Tini, Dillom y con un homenaje a Fito Páez

Lali Espósito cerró este sábado 26 de septiembre su multitudinaria gira No vayas a atender cuando el demonio llama, su tercer recital del año en el estadio Monumental, completamente agotado y que la ovacionó con el reconocido fervor que le tiene sus fans. La presentación completó una serie de ocho estadios llenos en poco más de un año: cinco en Vélez durante 2025 y tres en River durante 2026. Una respuesta que, por lo multidudinaria, solo permite aplausos.

El show comenzó después de las 21 con “Lokura”, seguido por “Sexy”, “Mejor que 2 son 3”, “Tu Novia II” y “N5”. La primera parte tuvo bailarines, fuego sobre la pasarela y pantallas en blanco y negro. Luego de un cambio de vestuario, Lali continuó con “Obsesión” y “Diva”.

Uno de los momentos diferentes de la noche llegó con la incorporación del tango. El bandoneonista Nicolás Perrone y el cantor Cucuza Castiello interpretaron “Pasional”, de Osvaldo Pugliese, mientras Lali permanecía sentada en las escaleras del escenario. Después, la cantante se sumó para interpretar “Morir de amor” junto a dos bailarines de tango.

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La presentación continuó con un segmento que comenzó con el sonido de un teléfono y la voz de Moria Casán. Lali apareció detrás de un diario gigante y cantó mientras estaba acompañada por bailarines vestidos de traje. Durante esa parte del recital, el público volvió a entonar una de las frases más conocidas de la canción vinculada a sus cruces públicos con el gobierno. También hubo cánticos políticos durante distintos momentos del espectáculo, algo que se había registrado en anteriores presentaciones de la cantante.

Más adelante, Lali bajó hacia el público, besó el escudo de River que llevaba un fan en su camiseta y regresó al escenario para interpretar “KO”, caracterizada como boxeadora. El bloque continuó con “Baum Baum”.

Uno de los momentos más personales del recital ocurrió durante “No Hay Héroes”. Antes de cantar la canción, Lali explicó que la había escrito pensando en lo que significa atravesar los 30 años y sentirse adulto en algunos momentos. La artista pidió que los espectadores encendieran las linternas de sus teléfonos. Luego interpretó el tema arrodillada en la pasarela y terminó llorando mientras el público coreaba su nombre.

Antes de esa canción había interpretado “Perdedor” y “Ego”. En ese tramo también presentó al Cuarteto Divergente, integrado por violines, viola y cello, y habló sobre la cantidad de estadios realizados durante la gira. “¿Cómo explicamos ocho estadios en un poquito más de un año? ¿Cómo explicamos tres River en un mismo año?”, planteó Lali. Y agregó que, para ella, la respuesta estaba en “la incondicionalidad” y en el vínculo colectivo con su público.

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Miranda!, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi

Después del momento íntimo, el recital volvió a cambiar de ritmo con la aparición de Miranda!. Ale Sergi y Juliana Gattas compartieron escenario con Lali para interpretar “Mejor Que Vos”, la canción que grabaron juntos.

Más tarde llegó una de las principales sorpresas de la noche. Lali apareció vestida de novia junto a Tini Stoessel, también vestida de blanco, para interpretar “Like a Virgin”, de Madonna. La escena contó además con la participación de Marilina Bertoldi, que se sumó con su guitarra.

La puesta hizo referencia a la presentación de Madonna en los MTV Video Music Awards de 2003, cuando la cantante compartió escenario con Britney Spears y Christina Aguilera para interpretar el mismo tema.

La elección del vestuario también tuvo un significado particular: tanto Lali como Tini tienen previsto casarse antes de que termine el año. Lali está comprometida con Pedro Rosemblat, mientras que Tini anunció en agosto su casamiento con Rodrigo De Paul. Sobre el escenario, Tini agradeció la invitación y habló sobre la influencia que Lali tuvo en su vida desde que era chica. “Para mí es un gran honor estar acá”, expresó la cantante, antes de destacar que había visto crecer profesionalmente a Lali.

Lali respondió: “Esta invitación, como nos dijimos en privado, es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”. Luego interpretaron “1AMOR” y terminaron junto a Marilina Bertoldi en una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Dillom y el cierre de la gira

En el tramo final, Lali interpretó “Fanático”, canción cuyo lanzamiento cumplió dos años justamente el 26 de septiembre. La cantante explicó que eligió esa fecha para cerrar la gira porque el tema fue uno de los puntos centrales de esta etapa. Después llegó “Plástico” y Dillom apareció para cantar “33”. Ambos compartieron el escenario mientras el público acompañaba la canción.

También hubo un segmento dedicado a la comunidad LGBT+, con la participación de drag queens y banderas del orgullo en las pantallas. Lali interpretó “Soy” acompañada por unas quince artistas. Para el cierre, la cantante eligió “Pendeja”, “Payaso” y “No Me Importa”. En el último tema incorporó un guiño a “Ji ji ji”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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El homenaje a Fito Páez y un mensaje sobre el suicidio juvenil

Antes de interpretar “Ciudad de Pobres Corazones”, Lali habló sobre una situación personal que atravesó recientemente y sobre las estadísticas de suicidio entre jóvenes en Argentina.

La cantante contó que hacía dos meses había perdido a una persona cercana que se había suicidado y explicó que esa experiencia la llevó a incluir por primera vez la canción de Fito Páez en uno de sus propios shows. “Las últimas semanas estuve leyendo, igual que muchos seguramente, una noticia que me inquietó y me entristeció un montón”, dijo desde el escenario.

Luego se refirió a las tasas de suicidio entre personas de 15 a 34 años y señaló que se trata de una problemática que requiere atención social e institucional. También dedicó la canción a las familias que atravesaron una pérdida y a quienes acompañan a personas que sufren.

El estadio permaneció en silencio durante sus palabras y luego Lali interpretó “Ciudad de Pobres Corazones”, un tema de Fito Páez que, según explicó, nunca había cantado anteriormente en un show propio. Después llegaron “Pendeja” y “Payaso”, antes del cierre definitivo con “No Me Importa”.

El último River de Lali terminó así el recorrido de No vayas a atender cuando el demonio llama, una gira que comenzó hace más de un año y que pasó por distintas ciudades de Argentina, Uruguay y España. El álbum superó las 200 millones de reproducciones y recibió dos Premios Gardel en 2026.

CS/HB