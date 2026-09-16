Ed Sheeran se encuentra en el ojo de la tormenta, ya que Macklemore, uno de los principales teloneros de su gira, “Loop Tour”, fue despedido después de dar un discurso en apoyo a Palestina, que se mantiene en conflicto con Israel. Esto trajo una cascada de críticas para el artista, junto con la baja de varios cantantes que abrían sus conciertos.

El intérprete de “Shape Of You” tocará en Argentina por cuarta vez el 29 de noviembre en el Estadio de Huracán. Originalmente, contaba con el cantante FINNEAS, hermano de Billie Eilish, como telonero para esta fecha, pero fue uno de los primeros en renunciar a su participación después del despido del rapero.

Franco BA consolida su ascenso en la escena electrónica junto a Miss Monique

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Polémica con Ed Sheeran: Cómo inició la controversia

En uno de los shows más recientes de Sheeran en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Macklemore cerró su segmento con la frase “liberen a Palestina” y mostró una bandera del país. Esto desató una ola de comentarios antisemitas por parte de gran parte del público, que también solicitó la expulsión del rapero de los shows.

Debido a esto, la compañía promotora del tour, Messina Touring Group, decidió bajarlo de las fechas siguientes ya que los establecimientos declararon que no permitirán que se hicieran los conciertos con él. A pesar de la situación, Macklemore expresó que no culpa al cantante por lo sucedido y que espera que puedan continuar su amistad de más de 13 años.

4 teloneros de Ed Sheeran renunciaron en apoyo a Macklemore

En respuesta al despido del artista estadounidense, 4 de los teloneros que también estaban previstos para acompañar a Ed Sheeran en su tour decidieron darse de baja. FINNEAS, los irlandeses Aaron Rowe y Beoga, y el danés Lukas Graham anunciaron en redes sociales que abandonan la gira.

La Reina del Flow hizo vibrar el Movistar Arena con más de 40 canciones y un beso inolvidable

Todos los cantantes se pronunciaron a favor de Palestina en reiteradas ocasiones. De hecho, la banda Beoga fundó el movimiento Irish Artists for Palestine y FINNEAS participó en un video del concierto benéfico “Together for Palestine”. Asimismo, Aaron Rowe recordó la historia de su país al explicar que ya no participará en la gira

La respuesta de Ed Sheeran tras las críticas

Después de la exclusión de Macklemore del tour, Ed Sheeran aclaró que la decisión no fue suya, sino de la promotora. El artista nunca se pronunció acerca del conflicto entre Israel y Palestina, pero afirmó que tiene sus opiniones al respecto. “Solo porque decido no hablar de ello públicamente no significa que no me importe”, declaró en un comunicado.

Asimismo, el cantante explicó las razones por las que eligió no utilizar su plataforma para hablar de política. “Elijo usar mi fama y visibilidad para que sea un lugar seguro y un santuario, para mantener la diplomacia y las conversaciones abiertas”, justificó él. Además, sostuvo que intentó llegar a un acuerdo con los venues para encontrar una solución, pero no fue posible.

JSM