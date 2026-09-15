La Reina del Flow hizo vibrar el Movistar Arena con más de 40 canciones y un beso inolvidable

“Sean lo que sean, sean lo que quieran, pero sean lo que son”. Con esa frase, Carolina Ramírez resumió el espíritu de una noche en la que La Reina del Flow dejó atrás la pantalla y convirtió su universo narrativo y musical en un espectáculo en vivo. El desembarco se produjo el lunes 14 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, con localidades agotadas y un público que celebró el esperado reencuentro entre Yeimy Montoya y Charly Flow.

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La presentación marcó el debut del formato en los escenarios argentinos y confirmó la dimensión internacional alcanzada por la producción de Caracol Televisión. Después de reunir a más de 120.000 espectadores en Europa, el proyecto llegó al país con una puesta producida junto con Fénix Entertainment, capaz de enlazar canciones, coreografías y fragmentos audiovisuales de la serie sin desprenderse de la historia que convirtió a sus protagonistas en figuras reconocidas en distintos países.

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El elenco de La Reina del Flow llevó la música de la exitosa serie al escenario del Movistar Arena.

La apertura quedó en manos de Juli Obregón, quien apareció acompañada por tres bailarinas e inició su presentación con “Una trampa” y “Déjà Vu”, dos canciones propias. La artista también interpretó “Levitating”, de Dua Lipa, y “¿Qué nos pasó?”, de Tini Stoessel. Antes de cantar “Ojalá que no”, anticipó que la canción había nacido durante un momento de desamor, aunque todavía atravesada por la esperanza de un reencuentro.

Un compilado con imágenes de la ficción preparó el ingreso del elenco y activó la memoria de los seguidores. Cuando Carlos Torres apareció en escena como Charly Flow, la frontera entre el actor y el personaje comenzó a borrarse. “Yo quiero una bulla muy grande de los verdaderos fanáticos. Traemos puro flow para pasarla carbón”, lanzó antes de presentar a quien definió como “una princesa que me empezó por odiar y me terminó por amar”.

Charly Flow y Pez Koi compartieron escenario durante el debut de La Reina del Flow en Buenos Aires.

El comienzo del concierto recuperó algunos de los núcleos musicales de la serie. “Colombian Style” abrió el recorrido y dio paso a “Depredador”, “Perdóname”, “Estamos perdiendo el tiempo”, “Mentiroso” e “Inmortal”. Cada interpretación funcionó como una pieza reconocible para los fanáticos, pero también como parte de un relato mayor sobre la transformación de sus personajes, sus enfrentamientos y las relaciones que atravesaron las distintas temporadas.

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La aparición de Carolina Ramírez como Yeimy Montoya adulta produjo uno de los primeros estallidos de la noche. Con detalles celestes y blancos en el peinado, la actriz regresó a un personaje marcado por la traición, la cárcel, la búsqueda de justicia y su posterior reconstrucción. “Esta canción la escribí cuando estaba en la cárcel”, anunció antes de interpretar “Depredador”, una composición que dentro de la ficción condensa parte de la furia y del dolor de Yeimy.

Carolina Ramírez volvió a interpretar a Yeimy Montoya ante el público argentino.

Más adelante, Ramírez interrumpió el vértigo musical para dirigirse directamente al público. “Poder estar aquí con ustedes hoy, mi público en Buenos Aires, es un sueño cumplido. Son ustedes la prueba de que los sueños se hacen realidad”, expresó. También agradeció el respaldo recibido durante los momentos más difíciles y llamó a los seguidores a defender su identidad y continuar persiguiendo sus objetivos: “Nunca dejen de luchar por sus sueños, porque se hacen realidad, créanme”.

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La estructura del espectáculo alternó canciones de perfil romántico con reggaetón, rap y pasajes de mayor intensidad dramática. “Reflejo”, “Desilusión”, “Mi bella dama”, “Fuego dragón”, “Ruptura” y “Dime lo que sientes” avanzaron dentro de una puesta sostenida por coreografías, cambios de intérpretes y secuencias audiovisuales. El apartado dedicado a “Alma”, acompañado por escenas de la serie, volvió a colocar la emoción y los vínculos familiares en el centro del concierto.

El elenco de La Reina del Flow desplegó todos sus éxitos en el Movistar Arena.

Juan Manuel Restrepo, intérprete de Erik Mateo Cruz Montoya, conocido artísticamente como Pez Koi, encabezó varios momentos del repertorio, entre ellos “Estamos perdiendo el tiempo”, “Fuego dragón”, “Amor imposible”, “Familia” y “Paz y tranquilidad”. Su participación reforzó el carácter coral de una propuesta que no descansó únicamente sobre Yeimy y Charly, sino que distribuyó el protagonismo entre las distintas voces del universo de la serie.

La intensidad volvió a subir con la entrada de Jay Torres, presentado “directo desde Puerto Rico” y con la bandera de su país en las manos. “Que arda el fuego” y “Calentura” impulsaron uno de los segmentos más enérgicos de la función. El repertorio continuó con “Cachondeo”, “Fijación”, “Porque tú y yo”, “Cambios”, “La bombonera”, “De dónde vengo”, “Así me tienes”, “Beligerante” y “Furia”, entre otras canciones.

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Los protagonistas de la ficción colombiana celebraron junto al público argentino.

El momento más esperado llegó con “Mi destino”. Yeimy y Charly volvieron a encontrarse sobre el escenario y, al finalizar la canción, sellaron la interpretación con un beso que desató la ovación del Movistar Arena. La escena condensó años de traiciones, enfrentamientos y segundas oportunidades entre dos personajes cuya relación se convirtió en uno de los motores dramáticos de la ficción colombiana.

El tramo final mantuvo la celebración con “Puro Flow”, “Venimos del Dembow”, “Bendecido”, “Fénix”, “Otra oportunidad”, “Nueva vida”, “Siete vidas” y “Ser un cantante”. Antes de despedirse, el elenco desplegó una bandera argentina y posó frente al público. “Mi destino V2” y una versión remix de “Reflejo” completaron un recorrido de más de 40 canciones que trasladó al escenario los principales conflictos, romances y transformaciones de la serie.

Tras la primera función, La Reina del Flow en Concierto volverá a presentarse este martes 15 de septiembre en el Movistar Arena. La gira argentina continuará el viernes 18 en el Quality Arena de Córdoba y el sábado 19 en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Su desembarco confirma que el fenómeno ya no depende únicamente de la pantalla: sus canciones, personajes y conflictos encontraron en el vivo una nueva forma de reencontrarse con el público.