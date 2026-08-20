El festival de música Cosquín Rock confirmó la grilla de artistas que participarán en la próxima edición del evento, que se llevará a cabo el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla. Como todos los años, el line-up reúne tanto a leyendas del rock nacional como propuestas emergentes e internacionales.

Las entradas para el festival se podrán conseguir a través de la página web Edén Entradas. Los asistentes podrán optar por los tickets generales, que tienen un valor de $575.000 con cargo por servicio incluido, o la experiencia Fanatic, que incluye beneficios exclusivos y cuesta $1.900.000 en total. Además se puede acceder a 12 cuotas sin interés con tarjetas del banco BBVA.

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Cosquín Rock 2027: la grilla completa de artistas convocados

En primer lugar, no pueden faltar en los escenarios del Cosquín Rock algunas de las bandas más icónicas del rock nacional. Entre las confirmadas se encuentran Babasónicos, Ciro y Los Persas, Divididos, Catupecu Machu, Los Fabulosos Cadillacs, El Mató a un Policía Motorizado, entre otras.

En los últimos años, el Cosquín no sólo convocó a intérpretes de rock, sino que poco a poco abrió la puerta para que cantantes de otros géneros musicales puedan participar. Por ejemplo, el grupo de cuarteto Q’Lokura se presentará en el evento, así como el grupo de cumbia Un Poco de Ruido.

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Asimismo, Zoe Gotusso también llegará al predio con su música que mezcla pop con bossa nova, mientras que Blair regresará con su pop alternativo. Además, el rapero Wos también estará en el festival, así como otros artistas, como Marilina Bertoldi, Ale Kurz, BB Asul y Tan Biónica, que hará su debut oficial en el festival.

Por otro lado, la escena internacional también se hará presente en la próxima edición. El cantautor uruguayo Jorge Drexler se presentará en los escenarios del Cosquín Rock por primera vez, mientras que también contará con la participación del cantante de folk rock estadounidense Jack Johnson.

JSM